Frends hat Robert Panholzer als Head of Channel für die DACH-Region vorgestellt. Nach der Ernennung von Tom Schröder zum Regional Director DACH im September 2023 hat Frends damit nun auch einen Verantwortlichen für das Channel-Geschäft in der Region im Haus. Der finnische Experte für "cloudbasierte, hybride und multi-cloud-gestützte Integration Platform as a Service" (iPaaS), unterstreicht damit die Bedeutung seines strategischen Ziels, sich im deutschsprachigen Markt offensiv zu positionieren und gemeinsam mit Partnern aus Vertrieb, System- und Fachhandel Unternehmen bei der Nutzung von iPaaS-Lösungen zu unterstützen.

Robert Panholzer blickt auf eine langjährige Karriere im IT-Bereich zurück. Er verfügt insbesondere im Channel-, Partner- und Sales-Business über umfangreiche Erfahrungen und ein großes Netzwerk. Frühere Stationen waren unter anderem leitende Positionen bei Oracle, Hyperion Solutions, Citrix, OpenText, Splunk und Atlassian. Panholzer war zudem einige Jahre als selbständiger Sales Manager und Partner Manager für aufstrebende und bereits etablierte Anbieter tätig.

Bei Frends will Panholzer durch die Pflege und Erweiterung bestehender Netzwerke einen verlässlichen Vertriebskanal im DACH-Channel aufbauen. Zum Beispiel könnten Managed Service Provider ihr Portfolio mit Frends iPaaS-Angebot ausbauen. Daneben adressiert Frends schwerpunktmäßig auch ISV, Reseller und Referral Partner.

"Wir freuen uns sehr, mit Robert einen absoluten IT-Channel-Fachmann für Frends gewonnen zu haben", sagt Tom Schröder, Regional Director DACH bei Frends. "Durch sein umfassendes Know-how und seinen Erfahrungsschatz wird er das Wachstum von Frends im deutschsprachigen Raum weiter vorantreiben - und dafür sorgen, dass unsere Vertriebspartner erstklassigen Support genießen sowie über unsere innovativen iPaaS-Lösungen am Markt reüssieren."

"Partner nehmen eine Lösung nur dann an, wenn damit der Outcome des Kunden gesteigert und Kosten reduziert werden", sagt Panholzer. "Die Frage nach dem jeweiligen Mehrwert muss für alle Beteiligten beantwortet sein und die Plattform soll in das Lösungsportfolio passen. Mit Frends werden einfach und nachhaltig Verbesserungen im täglichen Ablauf umgesetzt. Um erfolgreich miteinander arbeiten zu können, ist die Balance zwischen Hersteller, Partnern und deren Kunden entscheidend. Nur wenn alle Parteien, ihren individuellen Ansprüchen entsprechend, von einer Zusammenarbeit profitieren, entsteht die Basis für eine langfristige Partnerschaft - und zwar zwischen Menschen, niemals zwischen Firmen."