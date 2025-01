Panholzer kam Ende 2023 zu Frends auf ausdrücklichen Wunsch des damaligen Regional Directors Tom Schröder (ChannelPartner berichtete). Nachdem Schröder aber Ende 2024 den finnischen Softwareanbieter Ende 2024 verlassen hatte, rückte Panholzer auf dessen Stelle als Regional Director DACH nach. Vorläufig behält Panholzer auch noch die Leitung des DACH-Channels bei Frends.

Der Österreicher blickt auf eine fast 40-jährige Karriere in der IT-Branche zurück. Seinen ersten Job trat er dort 1987 an. Er hat Erfahrungen bei so renommierten Unternehmen wie Oracle, Hyperion (heute: SAP), Citrix, VMware, Splunk und OpenText sammeln können. Besonders gut kennt sich der Manager im Channel-Vertrieb aus. Zudem war Panholzer fast fünf Jahre lang als selbständiger Sales- und Partner-Manager für aufstrebende und bereits etablierte Anbieter tätig.

Währende seiner nur etwas mehr als ein Jahr andauernden Tätigkeit bei Frends gelang es Panholzer, mehrere Vertriebspartner für den finnischen Softwareanbieter zu gewinnen. Einer diese Partner, Ambertech Solutions, präsentierte die Möglichkeiten, mit Frends ins Geschäft zu kommen, auf dem cmc-Kongress 2024 in München (ChannelPartner berichtete).

Die von den Finnen entwickelte Software verknüpft Daten aus unterschiedlichen Systemen (ERP, CRM, etc.) so, dass Frends-Kunden daraus neues zusätzliches Business generieren können.



