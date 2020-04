Die Leaseweb Deutschland GmbH, eine Tochtergesellschaft der niederländischen OCOM-Gruppe, hat sich für die Region einen erfahrenen Branchenexperten geholt. Seit März 2020 hat Robert Zilliger die Aufgabe, als neuer Sales Manager Deutschland die Marktposition des Unternehmens in Deutschland weiter auszubauen.

Der gelernte Diplom-Ingenieur (FH) kommt von Fujitsu und begann einst seine Karriere bei der Deutschen Telekom. Nach verschiedenen Stationen in Industrie und IT wechselte Zilliger 2006 als Senior Account Manager Hosting zu Telefonica, wo er ab Mitte 2010 den Vertrieb Managing Hosting leitete. Von 2015 an wirkte er bei der Telekom-Tochter Strato als Vertriebsleiter Business Solutions, bis er 2018 als Senior Sales Lead für Cloud & Hybrid IT zu Fujitsu wechselte.

„Der Markt für Hosting- und Cloud-Dienste ist derzeit in einer spannenden Phase“, sagt Marcus Busch, Geschäftsführer der Leaseweb Deutschland GmbH. „Die DSGVO und Gaia-X verändern den Markt grundlegend und bieten neue Chancen für Anbieter, die ihre Angebote flexibel gestalten können. Mit Robert Zilliger konnten wir unserem Management Team einen erfahrenen Vertriebs-Manager hinzufügen, der uns dabei helfen wird, sowohl Leaseweb als auch unser komplettes Dienstleistungs-Portfolio noch besser zu positionieren.“

Lesetipp: Wir suchen die besten Systemhäuser 2020

„Wir sind einer der führenden Hosting- und Cloud-Anbieter in Deutschland mit einem auf geschäftskritische Anwendungen ausgerichteten Produkt- und Lösungs-Portfolio für Scale Ups, den Mittelstand bis hin zu Großunternehmen“, erklärt Robert Zilliger, Sales Manager bei der Leaseweb Deutschland GmbH. „Besonders beeindruckend sind die vielen, weltweiten Rechenzentrumsstandorte, die durch das selbstgemanagte Leaseweb-Netzwerk verbunden sind sowie der hohe Reifegrad der Services und deren Automatisierung.“

„Ich freue mich auf die spannende Aufgabe, eine professionelle Lösungen im dynamischen Cloud- und Hosting-Markt mit einem engagierten und erfahrenen Vertriebsteam positionieren zu können“, schließt Zilliger.