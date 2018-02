Der Value Added Distributor Westcon Group Inc. hat für seinen Standort in München mit Roberto Porcelli einen weiteren BDM-Manager eingestellt. Der 48-jährige IT-Security-Experte soll das Partnernetz des Distributors bei dessen Abteilung F5 Networks ausbauen und neue Partner akquirieren.

Porcelli bringt fast 20 Jahre Channel-Erfahrung zu Westcon-Comstor mit. Vor seinem Wechsel war der 48-Jährige unter anderem als Key Account Manager bei Arxes-Tolina, Systemworkx oder ACP IT tätig. Weitere Kenntnisse aus dem Vertriebsbereich sammelte Porcelli aus seiner Zeit bei Unternehmen wie Comparex, ECS, Netsecure oder Kontron.

"Roberto Porcelli ist ein ungemein vielseitiger und erfahrener IT-Profi, der den ITK-Channel bereits von allen Seiten kennengelernt hat. Mit seiner hohen Kompetenz in den Bereichen Security und Cloud und seinen ausgezeichneten Kontakten in die Branche ist er die perfekte Verstärkung für unser F5-Team", erklärt Evelyn Vogt, Leiterin des Business Developments bei der Solution Practice Security von Westcon-Comstor.

"Als Business Development Manager wird er uns künftig helfen, unser Business mit F5 weiter auszubauen - und neue Partner beim erfolgreichen Start in die Vermarktung der innovativen F5-Plattformen zu unterstützen", ergänzt Vogt. (KEW)