Die Entwicklung von leistungsfähigen Quantencomputern ist noch am Anfang und am Aufbau praxistauglicher Infrastrukturen wird intensiv geforscht. Ein Schritt von der Forschung zur kommerziellen Nutzung der Zukunftstechnologie ist die Schaffung entsprechender wirtschaftlicher Strukturen.

In einem ehemaligen Baumarkt in Garching bei München hat sich dafür das Startup Planqc angesiedelt. Die Firma wurde 2022 als Spin-off des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik gegründet. Zu den ersten Aufträgen der Garchinger Quantencomputer-Spezialisten gehören der Bau des ersten digitalen Quantencomputers auf Basis neutraler Atome mit einem Auftragsvolumen von 29 Millionen Euro sowie die Entwicklung eines 1.000-Qubit-Systems für die Hochleistungscomputer-Infrastruktur in Deutschland mit einem Volumen von 20 Millionen Euro.

Nun müssen Quanteninnovationen mit realen Anwendungen verbunden und vermarktet werden. Dabei soll der ehemalige Microsoft- und Wortmann-Manager Robin Wittland eine Schlüsselrolle einnehmen. Als Chief Commercial Officer (COO) soll er den Ausbau des Vertriebs voranbringen, die Markteinführungsstrategie weiterentwickeln und das Partnernetzwerk stärken.

Markteinführung von Quantentechnologie beschleunigen

Mit seiner Expertise in den Bereichen Cloud, KI, Software und Hardware, kombiniert mit seinem Wissen über Quantencomputing, macht ihn für Alexander Glätzle, CEO und Mitgründer von Planqc zur idealen Besetzung, um das Unternehmen in der aktuellen Wachstumsphase kommerziell zu stärken: "Die Ernennung von Robin unterstreicht unsere Ambition, bahnbrechende Quanteninnovationen auf den Markt zu bringen und die Mission von Planqc voranzutreiben, reale Herausforderungen mithilfe von Quantentechnologie zu lösen", bekräftigt Glätzle.

Wittland, der über zwei Jahrzehnte bei Wortmann in Hüllhorst das Channel-Geschäft verinnerlicht und mit seiner Zeit bei Microsoft auch die Herstellerseite bei einem Großkonzern kennengelernt hat, will nun in seiner neuen Aufgabe die Markteinführung von Quantentechnologien beschleunigen: "Quantencomputing hat das Potenzial, in zahlreichen Bereichen tiefgreifende Durchbrüche zu erzielen - von der Pharmaforschung und Materialwissenschaften bis hin zu Finanzwesen, Logistik, Energiewirtschaft und Klimaforschung", betont der neue Panqc-COO. Er wolle Unternehmen und Organisationen in die Lage versetzen, diese bahnbrechende Technologie für ihren strategischen Vorteil zu nutzen und Probleme zu lösen, die derzeit noch unlösbar sind.

