Die Kyocera Document Solutions Deutschland hat Rodion Amin als neuen Group Director Marketing ins Unternehmen zurückgeholt. Er soll im Marketing, der bei Kyocera die beiden Abteilungen Produktmanagement und Marketing Kommunikation umfasst, die Produktstrategie der Kyocera-Gruppe weiterentwickeln und die Marken im deutschen und österreichischen Markt weiter stärken. Amin berichtet an Dietmar Nick, CEO von Kyocera Document Solutions Deutschland.

Expertise im Druckergeschäft

Rodion Amin leitete bereits von 2013 bis 2016 als Senior Manager das European Marketing Center bei der Kyocera Document Solutions Europe B.V. und verantwortete die strukturelle und digitale Transformation in Marketing, Vertrieb und Service einschließlich des Produktmanagements der Organisation in der Region EMEA. Davor stellte er seine Kommunikationserfahrung bei Unternehmen wie Canon und Océ sowie als Consultant unter Beweis. Zuletzt war der 58-Jährige als Gründer und Managing Director für den Digitalisierer 3Pii UG tätig.

"Wir freuen uns sehr, Rodion Amin wieder in unserem Team zu begrüßen", erklärt Deutschland-Chef Dietmar Nick. "Seine Erfahrung und sein Engagement sind genau das, was wir brauchen, um unsere strategischen Ziele zu erreichen und unsere Position am Markt weiter zu stärken. Er kennt unser Unternehmen, unsere Kultur und Philosophie, und bringt gleichzeitig wertvolle Expertise in den Bereichen Produktionsdruck, Prozessdigitalisierung und Marketingkommunikation mit."

"Ich freue mich auf die neue Herausforderung innerhalb der Kyocera-Gruppe", so Rodion Amin. "Mit meiner Erfahrung in der Entwicklung und Digitalisierung von Prozessen sowie der Positionierung von Marken bin ich überzeugt, dass wir gemeinsam das Produktportfolio der Gruppe weiter optimieren und die Marktpräsenz von Kyocera, ALOS und AKI weiter ausbauen werden. Es ist für mich eine besondere Motivation, in dieser praxisorientierten Rolle zu Kyocera zurückzukehren und meine Expertise einzubringen."