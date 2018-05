Auf der CeBIT in diesem Jahr, die diesmal vom 11. bis 15. In Hannover stattfindet, will sich Rohde & Schwarz Cybersecurity auf die Themen Application und Cloud Security konzentrieren. Im Kern steht dabei die neue Lösung R&S Trusted Gate. Sie soll Daten in der Cloud durch eine Kombination aus Verschlüsselung, Virtualisierung und Fragmentierung schützen. Der Hersteller nennt dies eine "datenzentrische Sicherheit".

R&S Trusted Gate soll sich "nahtlos" in bestehende Cloud-Umgebungen wie Microsoft SharePoint oder Office 365 einbinden lassen. Die aktuellen Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zum sicheren Umgang mit personenbezogenen Daten von EU-Bürgern werden dabei laut Rohde & Schwarz Cybersecurity bereits eingehalten.

Darüber hinaus will das Unternehmen auf der Technikmesse eine neue Generation seiner R&S Web Application Firewall vorstellen. Die Schutzlösung enthalte "nicht nur Standardfunktionalitäten herkömmlicher Lösungen, sondern erweitert sie um Vulnerability Scanning, Virtual Patching und Web Access Management für webbasierte Anwendungen wie von SAP, E-Mail-Anwendungen wie Outlook Web Access oder CRM-Anwendungen". Die Lösung sei zudem auch als R&S Cloud Protector in einer SaaS-Version (Software as a Service) verfügbar.

Unternehmen, die sich noch im Unklaren über die DSGVO sind, erhalten am Stand B06 in Halle 12 Beratung zu diesem wichtigen Thema. Dabei soll es vor allem um die Frage "Warum ist die Einbindung der EU-DSGVO-Anforderungen in ein Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) sinnvoll?" gehen.