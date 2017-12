Auf dieser Position soll Renner für Rohde & Schwarz Cybersecurity eine Partnerorganisation für das Enterprise-Portfolio in der Region Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH) aufbauen. Enterprise-Lösungen wird der IT-Security-Spezialist seinen qualifizierten Systemhäusern direkt anbieten, ohne die Zwischenschaltung der Distribution (1-Tier). Den existierenden 2-Tier-Channel für die Small-Medium-Enterprise-Produkte von Rohde & Schwarz Cybersecurity leitet weiterhin Özkan Topal (ChannelPartner berichtete). Hier agieren die unter anderem die Distributoren Also und Allnet als Zwischenhändler.

Renner ist ein im Partnervertrieb erfahrener Channel-Experte mit langem Aufenthalt in der IT-Security-Landschaft. Er baute bereits bei Utimaco, Sophos, Tripwire und bei Proofpoint erfolgreich Channel-DACH-Organisationen auf. "Die Story und Strategie von Rohde & Schwarz Cybersecurity sowie die 'no backdoor policy', hat mich schnell überzeugt", so Renner in seiner Antrittsrede. "Unser Ziel ist die Umsetzung eines Channel-Programms, das unsere Partner dabei unterstützt, ihre Trusted-Advisor-Rolle wahrzunehmen - mit den IT-Sicherheitslösungen eines renommierten Herstellers."

Lesetipp: Mobile Security- warum Sie Ihrem Smartphone nicht mehr trauen können

Sein Chef ist voll des Lobes über ihn: "Mit Hagen Renner haben wir einen versierten Channel Manager gewinnen können, um unser Engagement in DACH weiter zu verstärken", so begrüßte Markus Bernhammer, Regional Vice President DACH bei Rohde & Schwarz, seinen neuen Channel-Chef. Denn sein strategisches Ziel in Deutschland und in den südlichen Nachbarländern lautet: "Schaffung eines attraktiven Partnermodells und Akquise von erstklassigen Systemhäusern".