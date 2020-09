Damit verantwortet der ex-Fujitsu-Chef den gesamten Geschäftsbetrieb der global agierenden IT-Dienstleisters in Deutschland - einschließlich strategischer Planung, geschäftlicher Entwicklung und Kundenbetreuung.

Cognizant ist in Deutschland mit fünf Niederlassungen vertreten: München, Frankfurt, Köln, Duisburg und Hamburg. Der Konzern gilt als Spezialist in Sachen Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Er bietet IT-Services für fast alle Branchen: Finanzdienstleister, Versorger, Einzelhandel, Tourismus und Gastronomie, Bildungseinrichtungen, Gesundheitswesen und andere. Cognizants Leistungsspektrum reicht von Technnologien wie Künstliche Intelligenz, Big Data-Analysen bis hin zum Internet of Things (IoT).

Zuletzt agierte Werner fast zwei Jahre lang als Senior Vice President und Head of Europe bei dem US-amerikanischen IT-Dienstleister GlobalLogic (ChannelPartner berichtete). Vom Januar 2016 bis Ende Juli 2018 leitete Werner die Zentraleuropa-Region von Fujitsu. Davor war von 2002 bis 2015 in verschiedenen Management-Positionen bei T-Systems tätig - zuletzt als Geschäftsführer bei T-Systems Multimedia Solutions.

Und da schließt sich der Kreis für Werner, denn Cognizant war fünf Jahre lang, von 2008 bis 2013, eng mit der Telekom-Tochter verbandelt.