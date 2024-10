Mit Roswitha Eytzinger hat Kyocera Document Solutions eine neue Leiterin für den Innendienst. Die Übernimmt die Aufgabe von Stephen Schienbein, der sich künftig auf seine Tätigkeiten als Geschäftsführer der beiden Kyocera-Tochterunternehmen AKI und Alos sowie als Mitglied des Management-Boards der Kyocera-Gruppe konzentriert.

In ihrer neuen Position berichtet die neue Innendienstchefin an CEO Dietmar Nick. "Roswitha Eytzinger ist seit sieben Jahren ein wertvolles, motiviertes und engagiertes Mitglied unseres Teams und hat mit der Weiterentwicklung unseres Vertriebsinnendienstes operative Exzellenz und strategischen Weitblick bewiesen", lobt Nick. Er sei überzeugt, dass sie in ihrer neuen Rolle die Arbeit des Management-Boards und die Kyocera-Gruppe als Ganzes weiter bereichern wird.

Zufriedenheit der Partner hat Priorität

Insgesamt bringt Roswitha Eytzinger Vertriebsexpertise aus drei Jahrzehnten in ihre neue Rolle ein. Zu ihren vorherigen Karrierestationen zählen unter anderem der Technologiekonzern GE und die Handelsblatt Media Group. Zudem verfügt sie über langjährige Führungserfahrung.

Die Zufriedenheit der Vertriebspartner und Kunden hat für Eytzinger Priorität: "Deshalb möchte ich gemeinsam mit unserem Customer-Operations-Team auch in Zukunft innovative Ansätze entwickeln, um ihren Wünschen und Bedürfnissen gerecht zu werden", erklärt die neue Group Director Customer Operations. Das sichere dem Unternehmen langfristigen Erfolg.

Mehr zum Thema:

Kleine Revolution für den IT-Fachhandel: Paradigmenwechsel im Kyocera-Vertrieb

Kyocera nutzt PET-Folie: Drucker aus Folienresten

Channel Excellence Awards 2024: Dauersieger Brother schlägt wieder zu