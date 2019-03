Die Cloud-Telefonie-Tochter des niederländischen TK-Spezialisten KPN will ihre Channel-Präsenz in Deutschland ausbauen. Schnell entschlossene Fachhändler und Systemhausvertreter können sich noch für den offiziellen Launch-Event am 14. März 2019 im Düsseldorfer Medienhafen anmelden.

Die Reseller erhalten exklusive Informationen zur Rundumlösung für den digitalen Arbeitsplatz. In New Work-Atmosphäre haben sie die Chance, wertvolle Kontakte zu dem Marktführer aus den Niederlanden zu knüpfen und hierzulande von Anfang an dabei zu sein.

Weitere Informationen und das Anmeldeformular gibt es unter https://routit.de/next/einladung-routit-launch/ . Wie sich RoutIT in Deutschland positionieren will, erfahren Sie auch im Channel-Partner-Interview mit RoutIT-Sales-Director Martin Welz unter www.channelpartner.de/3335391 .