Die Bedeutung der Cloud wächst zunehmend auch in Deutschland. Mit Rubrik startet ein Anbieter einer zentralen Plattform zur Verwaltung und dem Schutz von Daten in der Cloud, am Edge und on-Premise ein neues Channel-Programm. Die Lösungen des Unternehmens sollen nicht Backup und Recovery vereinfachen, sondern auch die Einführung von Cloud-Anwendungen beschleunigen und eine "Automatisierung in großem Umfang" ermöglichen.

"Unser neues Partnerprogramm Velocity erweitert unser Engagement für den Channel, indem es Partnern die Möglichkeit gibt, ihre wichtigsten IT-Initiativen mit Rubrik voranzutreiben, wie etwa den Aufbau ihres Cloud-Geschäfts oder die Entwicklung höherwertiger Services", erläutert Bertrand Yansouni, Vice President of Worldwide Channel bei Rubrik. Er ist seit Anfang des Jahres bei Rubrik und hat sich die Expansion des Unternehmens auf die Fahnen geschrieben.

Im Einzelnen umfasse das neue Programm folgende Vorteile:

Eine neue Struktur, die einen Rahmen für Differenzierung bieten soll. Künftig besteht es aus den drei Stufen Authorized, Select und Elite.

Eine verbesserte Partnerunterstützung beim Aufbau von Fachwissen in den Bereichen Verkauf und Wartung. Dazu bietet das Unternehmen in Zukunft die Rubrik Academy an.

Neue Anreize und Belohnungen wie zum Beispiel Rabatte für Elite-Partner, Lead- und Opportunity-Sharing sowie gemeinsame Marketingfonds.

"Für unsere Partner in der DACH-Region bedeutet dies, dass wir noch weiter unsere sehr fokussierte Strategie ausbauen und gezielt unsere aktivsten Partner unterstützen werden", erklärt Roland Stritt, Director Channels EMEA bei Rubrik. Ein Teil des Programms seien neue Trainings sowie Service-Schulungen, welche die Partner in die Lage versetzen sollen, mehr Services anzubieten.

Das neue Programm, das auch auf der EMEA-Partnerkonferenz in Valencia vorgestellt wurde, soll am 1. Februar des kommenden Jahres in Kraft treten.