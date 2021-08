ChannelPartner.de: In welchen Bereichen sehen Sie in Unternehmen bei der Nutzung von Microsoft 365 Bedarf an ergänzenden Lösungen?

Christian Geilen: Vielen Unternehmen beziehungsweise Nutzern von Microsoft 365 ist nicht bewusst, dass sie - auch bei Inanspruchnahme eines XaaS - für die sichere Aufbewahrung der Daten selbst zuständig sind. Neben einem angemessenen Intervall der Backups muss sichergestellt sein, dass es verschiedene Aufbewahrungsrichtlinien für unterschiedliche User-Gruppen geben muss und dass eine Suche nach Objekten extrem einfach und browser-basiert sein sollte. User-Gruppenerstellung für den Zugriff und SLA-Umsetzung mit wenigen Klicks sollten selbstverständlich sein, um eine sichere Nutzung von Microsoft 365 im Arbeitsalltag zu unterstützen.

Welche Angebote hat Rubrik, die Unternehmen helfen, die beschriebenen Aufgaben zu bewältigen? Was ist das Besondere daran?

Geilen: Wir bieten unter anderem die automatisierte Sicherung von Mail, Sharepoint und Teams. Das Setup dazu gelingt innerhalb weniger Minuten. Die Abrechnung erfolgt ganz einfach nach Anzahl der User. Dadurch wird eine sichere Nutzung von Microsoft 365 simpel und planbar. Eine einheitliche Oberfläche für M365, Cloud-Backups, On-Prem-Backups (Polaris), Ransomware-Recovery (RADAR) und Data Governance (Sonar) erspart viel manuelle Arbeit und ermöglicht es Administratoren, mit nur einer Oberfläche alle Umgebungen abzudecken.

Unternehmen welcher Größenordnung sprechen Sie damit an?

Geilen: Die Einstiegsgröße liegt bei Rubrik gegenwärtig bei 500 Usern.

Wie arbeiten Sie beim Vertrieb in Deutschland mit dem Channel zusammen?

Geilen: Wir setzen seit jeher auf ein zweistufiges Vertriebs- beziehungsweise Partnermodell. Wir erledigen das komplette Geschäft über unsere Distributoren. Das sind aktuell TIM, ADN und Exclusive Networks. Wir stehen auch in Zukunft zu 100 Prozent hinter diesem Modell. Als Elite-Partner in der Region kann ich aktuell Bechtle und SVA nennen.

Unterstützen Sie Managed Service Provider dabei, Microsoft-365-Pakete für ihre Kunden zu schnüren?

Geilen: Es gibt spezielle Angebote für MSPs, die diese transparent an Kunden weiter geben können. Auch hier gilt für uns das Motto: Einfachheit!

Wie schätzen Sie die weitere Entwicklung im Bereich Microsoft 365 ein? Was plant Rubrik da noch?

Geilen: Cloud als Service wird sich, auch Pandemie-bedingt, immer weiter durchsetzen - auch wenn speziell in Deutschland viele Unternehmen lange gezögert haben. Mail, Kalender, Dokumente - wir ermöglichen zukünftig globale Suchen aller Objekte - egal, ob On-Prem, hybrid oder komplett in der Cloud. Unser Ziel ist es, die zentrale Anlaufstelle für das gesamte Data Management sowohl im Mittelstand als auch in hochkomplexen Umgebungen zu werden.

