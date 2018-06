Larry Birnbaum soll als Vice President of Global Hospitality and Multi-Dwelling Unit (MDU) Business Development and Solutions, so der komplette Titel, das Wachstum im Bereich Hospitality und MDU vorantreiben. Ruckus Networks ist inzwischen ein Unternehmen des Router-Herstellers Arris mit Sitz in London und operativer Zentrale in Georgia, USA. Birnbaum berichtet an CCO Ian Whiting.

Birnbaum kommt von der VT Group, bei der er als VP of Commercial Solutions die ersten Strategien für das Gastgewerbe entwickelte. Davor war er Senior Vice President of Sales beim Hospitality-Dienstleister GuestTek Interactive und für die Bereiche Global Accounts, Sales Administration und Business Development verantwortlich. Insgesamt blickt Birnbaum auf 30 Jahre Erfahrung in verschiedenen globalen Führungspositionen zurück.

"Larry Birnbaum stößt in einer aufregenden Zeit zu Ruckus, in der das Unternehmen das Wachstum im Gastgewerbe beschleunigt und den Marktanteil in diesem Sektor ausweitet", sagt Ian Whiting, CCO bei Ruckus Network. "Er bringt nicht nur reichlich Branchenexpertise mit, wir profitieren auch von seinen langjährigen Beziehungen zu Dienstleistern, Hotelmarken und Ökosystempartnern und seinem außergewöhnlichen Verständnis für die Chancen und Herausforderungen, denen unsere Hospitality-Partner gegenüberstehen. Seine Führungsqualität und Erfahrung wird für das gesamte Team eine Bereicherung sein."

Lesen Sie auch: Die wichtigsten Personalmeldungen der KW 24

"Ich freue mich, Teil von Ruckus Networks zu sein und bin besonders beeindruckt von der Breite und Tiefe des Produktportfolios und den Lösungen, die auf die Bedürfnisse der Hotellerie und die MDU-Märkte zugeschnitten sind", erklärt Birnbaum. "Ich freue mich auch darauf, Hotelpartnern die Potenziale der Ruckus-Produkte näher zu bringen - von der IoT Suite über die CBRS-band-LTE-Produkte bis hin zu den bewährten WLAN-, Switching- und Cloud-Lösungen. Mit den Produkten von Ruckus können Kunden mehr aus ihren Netzwerken machen."