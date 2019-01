Autohäuser, vor allem jene, die gehobene Marken wie BMW vertreiben, sind meist mit ausreichend breitbandigem WLAN ausgestattet: Premium-Kunden setzen so etwas ohnehin voraus. Denn mit WLAN im Autohaus können Interessenten nicht nur Wartezeiten überbrücken, sondern auch mit der Online-Konfiguration ihres Wunschmodells fortfahren.

Seit Ende 2018 verfügt nun auch die Leebmann-Gruppe mit ihren vier Standorten im niederbayerischen Landkreis Passau über eine flächendeckende WLAN-Infrastruktur, die die Voraussetzung für den Einsatz digitaler Technik beim Autoverkauf und im Service bildet.

Umsetzung des Projekts durch den Ruckus-Partner Cowotech

Für das WLAN-Projekt holte sich die Leebmann Gruppe Unterstützung von Ruckus Networks und dem lokalen Partner Cowotech. Mit der Installation von leistungsstarken Indoor und Outdoor Access Points wurde eine stabile und zukunftsfähige WLAN-Infrastruktur geschaffen. Sie deckt sämtliche Standorte des Händlers mit einer Gesamtfläche von knapp 50.000 Quadratmetern ab, also etwa eine Größe von sieben Fußballfeldern.

Lesetipp: itelligence verknüpft ERP-Systeme beim Systemintegrator

Die von Cowotech installierte WLAN-Lösung kann mit den steigenden Anforderungen der Kunden mitwachsen; zusätzliche Technologien wie WLAN-Telefonie lassen sich ebenfalls leicht einbinden. Besonders komfortabel ist, dass die Lösung standortübergreifend funktioniert: Einmal ins WLAN eingeloggt ist keine Neuanmeldung nötig, wenn man von einem Standort zum nächsten fährt.

Autohändler und Kunden profitieren vom WLAN

Mit der neuen WLAN-Lösung sind die Auto- und Motorradhäuser ist die Leebmann-Gruppe nun in der Lage, das Potential digitaler Technik im Fahrzeughandel besser als bisher auszuschöpfen. Mobile Geräte zur Datenerfassung und zur kabellosen Programmierung sowie Applikationen wie Virtual Reality beim Autokauf - all diese Technologien stehen nun mithilfe eines leistungsstarken WLANs in allen Geschäftsbereichen bei Leebmann den Kunden und Mitarbeitern zur Verfügung.

» Rechtsseminar zur DSGVO Unser Rechtsseminar am 28. März 2019 in München klärt Sie darüber auf, was Sie bei der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) beachten müssen. Hier anmelden!

Denn die von Cowotech bei Leebmann installierten WLAN-Lösungen kommen sowohl den Autohaus-Mitarbeitern selbst als auch den Kunden zugute. Durch die hohe Bandbreite und Kapazität können die erwünschten Services rasch und problemlos erledigt werden. Damit kann der Kunde die Wartezeit mit sinnvollen Tätigkeiten ausfüllen.