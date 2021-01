Cisco Systems hat Rüdiger Wölfl als Nachfolger von Jutta Gräfensteiner zum Managing Direktor Channel & Partner Organisation ernannt. Wölfl ist damit der neue Chef für den deutschen Cisco-Channel und für die Partner-Organisation hierzulande verantwortlich. Zuletzt war Wölfl Managing Direktor Vertrieb für deutsche Großkunden. Bis die Stelle neu besetzt ist, wird Wölfl seine alte Rolle noch kommissarisch weiterführen.

"Die deutsche Partner-Organisation ist ein echter Leuchtturm im Cisco-Universum", sagt Wölfl. "Ich freue mich sehr darauf, meine Erfahrung aus dem deutschen Enterprise-Markt nun in das Channel-Geschäft bei Cisco Deutschland einzubringen. Nur zusammen mit unseren Partnern wird die Digitalisierung in Deutschland erfolgreich sein."

Das ist auch ein Lob für die Vorgängerin Jutta Gräfensteiner, die den Bereich seit 2015 verantwortete. Sie war zuvor schon seit dem Jahr 2000 unterschiedlichen leitenden Funktionen bei Cisco tätig, vor ihrem Wechsel in den Channel zuletzt als Marketing Lead Central Europe.

Wölfl berichtet weiterhin direkt an Uwe Peter und ist auch weiterhin Mitglied der Geschäftsleitung. "Rüdiger Wölfl kennt den deutschen Enterprise-Markt wie kein Zweiter und weiß genau, vor welchen Chancen und Herausforderungen unsere Kunden stehen", sagt Peter. "In seiner neuen Rolle wird er die Vernetzung zwischen Endkunden und Vertriebspartnern weiter intensivieren."

Neue Aufgabe für Jutta Gräfensteiner

"Jutta Gräfensteiner hat gemeinsam mit ihrem Team in den letzten fünfeinhalb Jahren eine herausragende Erfolgsgeschichte mit unseren deutschen Partnern geschrieben", sagt Peter. Sie werde auch weiterhin als Verantwortliche für den Cisco-Deutschland-Plan eng mit den deutschen Vertriebs- und Partner-Teams zusammenarbeiten.

Gräfensteiner bleibt ebenfalls Mitglied der Geschäftsleitung und berichtet direkt an Uwe Peter. In ihrer neuen Position soll sie strategische Digitalisierungs-Projekte für Cisco in Deutschland vorantreiben. "Ein großes Dankeschön an unsere Cisco Partner für die tolle Zusammenarbeit und das Vertrauen über die letzten Jahre", so Jutta Gräfensteiner.

