Wiederaufbereitete IT-Produkte werden immer stärker nachgefragt. So bietet auch Netzwerkausrüster Cisco zertifizierte Refurbished-Produkte unter dem Label "Cisco Refresh" an.

TD Synnex will dieser Nachfrage Rechnung tragen und hat die Ausweitung des Angebots an Cisco-Refresh-zertifizierten Geräten angekündigt. Dazu nimmt der Distributor die Produkte in den Lagerbestand des Logistikzentrums auf und versendet sie von dort aus an die Partner. Dies soll kürzere Lieferzeiten und eine höhere Transparenz bei der Produktverfügbarkeit bringen.

Zudem soll Partnern geholfen werden, eine größere Auswahl an umweltfreundlichen Lösungen in ihre Cisco-Angebote zu integrieren. "Ich freue mich sehr, dass wir mit der Cisco Refresh-Lagerhaltung unseren Partnern einen flexiblen und transparenten Service bieten können", erklärt Jörg Richter, Senior Director Networking & Communications bei TD Synnex DACH.

Strenger Zertifizierungsprozess

Europäische TD-Synnex-Partner, die ihre Kreislaufwirtschaft mit Cisco-Produkten vorantreiben wollen, können nun über den Distributor die Cisco-Spezialisierung für ökologische Nachhaltigkeit erlangen. Diese Akkreditierung ermöglicht es den Partnern, Zugang zu Ciscos nachhaltigen IT-Programmen wie Takeback und Green Pay zu erhalten und davon zu profitieren. Die Akkreditierung hilft Partnern auch, den Status eines Cisco Select Partners zu erreichen.

Auch wenn es sich um wiederaufbereitete Produkte handelt, gibt es laut Richter keine Kompromisse bei Qualität, Leistung oder Upgrade-Status. "Dank des strengen Zertifizierungsprozesses und der Standards von Cisco sind diese Produkte wirklich so gut wie neu", bekräftigt er. Dies sei ein großartiges Beispiel dafür, wie man bei TD Synnex unternehmerisches Engagement für die Grundsätze einer gesunden Umwelt mit Leben füllen und den Partnern dabei helfen könne, Abfall zu minimieren und auf dem Markt mit einem soliden Angebot an wiederaufbereiteten Produkten in vielen Kategorien zu gewinnen.

Nachfrage aus dem öffentlichen Sektor

Bei TD Synnex weiß man aus eigenen Erhebungen, wie rapide die Nachfrage nach ökologischer Nachhaltigkeit in der IT-Beschaffung zunimmt: Wie aus dem jüngsten TD Synnex Directions of Technology Report hervorgeht, stellen 69 Prozent der Vertriebspartner inzwischen ESG-Überlegungen bei der IT-Beschaffung fest, und 51 Prozent geben an, dass sie Recycling- oder Kreislaufwirtschafts-Rücknahmesysteme anbieten. 33 Prozent der Partner planen in den nächsten zwölf Monaten Investitionen in das Produktlebenszyklus-Management. Darüber hinaus berichten die Partner, dass viele Projekte im öffentlichen Sektor die Beschaffung eines bestimmten Prozentsatzes von IT-Produkten aus der Kreislaufwirtschaft vorschreiben, was die Nachfrage nach wiederaufbereiteten oder recycelten Produkten weiter steigert.

Die Artikel der Cisco Refresh-Serie decken eine breite Palette an Produkttypen ab, darunter Collaboration Devices, Router, Switches, Security-Lösungen und Transceiver-Module. Bei den zertifizierten wiederaufbereiteten Geräten handelt es sich um wiederaufbereitete Produkte, die wichtige Software- und Hardware-Upgrades erhalten haben und gründlich getestet wurden, um die strengen Herstellerspezifikationen zu erfüllen und die gleichen Qualitätsstandards zu erfüllen, die Endkunden von einem neuen Produkt erwarten würden.

Mehr zum Thema:

Fünf Prozent der Belegschaft betroffen: Cisco bestätigt Entlassungen

Bitkom-Zahlen zu Refurbished-IT: 15 Prozent der Firmen setzen gebrauchte IT ein

Toneraufbereitung bei Brother: 40 Millionen Tonerkartuschen eingesammelt