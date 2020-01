Ruth Welter hat bei Colt Technology Services zum Jahresbeginn 2020 die neugeschaffene Position als Country Managerin übernommen. Sie ist damit mit Sitz am Unternehmensstandort München Sprecherin und Repräsentation des Unternehmens in Deutschland. In ihrer bisherigen Position als Director Wholesale DACH bleibt die Managerin jedoch ebenfalls tätig.

Die Diplom-Kauffrau Welter ist seit 2011 für Colt tätig. Sie übernahm in dem Unternehmen 2016 die Aufgabe als Director Wholesale DACH und leitete seit 2017 als Regional Sales Director den Wholesale-Vertrieb in DACH und Central Eastern Europe. Vor ihrer Zeit bei Colt war Welter unter anderem BT Global Services und Arcor tätig.

"Ich freue mich sehr, neben meiner bisherigen Aufgabe diese neue Verantwortung zu übernehmen und die Entwicklung des Unternehmens im deutschen Markt weiter voranzutreiben. Dafür sind verschiedene Themen von entscheidender Bedeutung", sagt Welter zu ihrer Ernennung.

"Die fortschreitende Digitalisierung und Migration von IT in die Cloud stellt immer höhere Anforderungen an Netze, Sicherheit und Compliance. Daneben gilt es auch zu erkennen, dass 5G mehr bedeutet als nur Mobilfunk", so Welter weiter. Damit verknüpft seien zahlreiche weitere Bereiche, etwa der Glasfaserausbau oder die digitale Transformation von Unternehmen, und der Aufbau firmeneigener 5G-Netze. Um bei diesen Entwicklungen am Ball zu bleiben, werde Colt das eigene Hochgeschwindigkeitsnetzwerk weiter ausbauen.