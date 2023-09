Der europaweit agierende IT-Dienstleister S&T hat 2017 den deutschen IoT-Spezialisten Kontron übernommen. Fünf Jahre später, Mitte 2022, hat sich S&T in Kontron zurück umbenannt und große Teile des eigenen IT-Dienstleistungsgeschäfts an Vinci Energies verkauft. Diese verkauften Firmen agierten daraufhin wieder unter dem alten S&T-Brand.

Damit ist nun Schluss. Nachdem Vinci Energies am 29. Dezember 2022 die Übernahme des IT-Dienstleistungsgeschäfts der Kontron AG (vormals S&T AG) erfolgreich abgeschlossen hatte, wurde S&T in neun Ländern (unter anderem Polen, Tschechien, Slowakei, Schweiz und am Balkan) in Axians, die ITK-Marke von Vinci Energies, umbenannt. Das Rebranding von S&T in Deutschland ist für den 15. November 2023 geplant.

Nach dieser multinationalen Umbenennung möchte Vinci Energies mit der Marke Axians die eigene Position als europaweit agierender ITK-Dienstleister stärken.

Burim Mirakaj, General Director von Vinci Energies DACH & CEE ICT, begründet die Umbenennung: "Unter der Marke Axians pflegen all unsere ehemaligen S&T-Gesellschaften ihre langfristigen Kundenbeziehungen und bieten alle bisherigen Produkte und Dienstleistungen an. Darüber hinaus profitieren die Kunden nun von der ITK-Expertise von Axians in Bereichen wie Cloud- und Rechenzentrumsinfrastrukturen, Cybersicherheit, Unternehmensnetzwerke, digitale Arbeitsplätze, Geschäftsanwendungen und Datenanalyse (einschließlich ERP) sowie Telekommunikationsinfrastrukturen."



