Samsung erweitert das Business-Portfolio um das S4U-Display in 24 und 27 Zoll. Sie warten mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln, maximaler Helligkeit von 250 cd/m² sowie mit Display Port, HDMI und USB-C auf. Für den Feierabend sind Game Mode und AMD FreeSync zur entspannenden Spielerei an Bord.

Am S4U können Laptops und PCs über DisplayPort oder HDMI angeschlossen werden. Mit an Bord ist auch ein USB-Type-C-Anschluss, der neben der Übertragung von Daten auch kompatible Endgeräte mit bis zu 65 Watt laden kann. In Sachen Ergonomie kann der Samsung S4U geneigt, gedreht und in der Höhe verstellt werden. Eye Saver-Modus und Flicker Free-Technologie sollen die Augen vor unnötiger Belastung schützen.

Für Arbeit und Freizeit geeignet

Mit der Reaktionszeit von 5 ms, einer Bildwiederholrate von 75 Hz und dem integrierten Game Mode, bei dem der Input Lag reduziert wird, sind die technischen Voraussetzungen für ein angenehmes Spielerlebnis zum Feierabend vorhanden. AMD FreeSync verspricht zudem eine flüssige Bilddarstellung in schnellen Gaming-Szenen.

Mit der Eco Saving Plus-Technologie des S4U lässt sich Energie einsparen, in dem automatisch die Bildschirmhelligkeit in schwarzen Bereichen verringert wird. Über den "Off Timer Plus" schaltet sich der Monitor nach einer voreingestellten Uhrzeit oder einer bestimmten Dauer der Inaktivität automatisch aus.

Der Business-Monitor S4U von Samsung ist seit Dezember 2021 im Handel verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Steuer beträgt für das 24-Zoll-Modell (LS24A400UJUXEN) 299 Euro, für die 27-Zoll-Version (LS27A400UJUXEN) 349 Euro.