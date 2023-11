Cloud Computing hat sich in Deutschland etabliert und wächst weiterhin stark: In fünf Jahren wollen 56 Prozent aller Unternehmen mehr als die Hälfte ihrer IT-Anwendungen aus der Cloud beziehen. Derzeit liegt der Anteil noch bei 15 Prozent. Zwei Drittel der Unternehmen wollen im kommenden Jahr (2024) oder später in Cloud-Lösungen investieren. Zu diesen Ergebnissen kommt der Branchenverband Bitkom in einer Studie vom Mai dieses Jahres.

Doch wer verstehen will, welche geschäftlichen Chancen sich dadurch für Systemhäuser und MSPs ergeben, sollte einen genaueren Blick auf die Studienergebnisse werfen. Denn so eindeutig sich in der Studie der Trend in Richtung Cloud abzeichnet, so klar zeigt diese auch, dass viele Kunden den Wechsel nicht von heute auf morgen bewerkstelligen können oder wollen: So nutzen zwar heute bereits 89 Prozent der Unternehmen die Cloud, aber weitere 8 Prozent eruieren das Bereitstellungsmodell noch, für weitere drei Prozent ist es kein Thema.

On-Premises-Lösungen auch weiterhin gefragt

Hinzu kommt, dass von den Unternehmen, die bereits die Cloud nutzen, erst 11 Prozent auf eine "Cloud-only Strategie" setzen, 36 Prozent verwenden Cloud-Lösungen bevorzugt und für weitere 35 Prozent gilt "Cloud-too" - sie setzen also ergänzend auf Software-as-a-Service und Co. Unterm Strich heißt das: Jeder Kunde verfolgt das Thema Cloud aus unterschiedlichen Gründen in seinem ganz eigenen Tempo.

Mittelfristig bedeutet dies, dass viele Firmen ihre IT-Infrastruktur noch ganz oder teilweise auch weiterhin On-Premises betreiben. Sie werden auch künftig Software als Lizenzprodukt kaufen und insbesondere in essenziellen Bereichen, wie bei der IT-Sicherheit, leistungsfähige Produkte nachfragen.

"Cloud-Lösungen bieten klare Vorteile. Sie sind skalierbar, flexibel nutzbar und steigern damit die Agilität eines Unternehmens", betont etwa Hannes Steiner, Vice President Germany bei Trend Micro. "SaaS-Anbieter entwickeln ihre Software außerdem kontinuierlich weiter und stellen Anwendern Updates, inklusive Sicherheitsaktualisierungen, regelmäßig automatisch zur Verfügung." Doch Hannes Steiner hält die Zeit für Hersteller wie auch für Reseller noch nicht für gekommen, On-Premises-Software gänzlich aus dem Portfolio zu streichen. "Es ist uns ein Anliegen, Kunden die Zeit zu geben, die sie für die Digitalisierung beziehungsweise Modernisierung ihrer IT-Infrastruktur im Allgemeinen und die Cloud-Transformation im Speziellen benötigen", führt der Security-Experte aus.

Auf die IT-Security-Strategie kommt es an

Trend Micro unterstützt deshalb mit seiner Cybersecurity Plattform Vision One unterschiedliche hybride IT-Umgebungen. Mit der Plattform können Anwenderunternehmen in Zeiten wachsender Angriffsflächen ihre gesamte digitale Angriffsfläche schützen: vom Endpunkt über Server, E-Mail, Cloud und Container bis hin zu Netzwerk und OT.

Um ein möglichst umfassendes Bild über Aktivitäten im Netzwerk zu zeichnen, sammeln XDR-Sensoren Security-Informationen aus der gesamten IT-Umgebung in einem Data Lake, analysieren sie und korrelieren sie KI-gestützt. In die Analyse fließen Echtzeitdaten der ganzen Welt ein, darunter Veröffentlichungen von Sicherheitsforschern oder Polizeibehörden - Informationen, die helfen, Angriffsmuster zu erkennen und Risiken zu bewerten. "Mit der Breite der Sensorik setzt Trend Micro ganz sicher Maßstäbe", sagt Hannes Steiner. "Und die heute so wichtige Sensorik für XDR ist selbstverständlich auch in der On-Premises-Welt verfügbar."

Für einen optimalen Schutz der IT-Infrastruktur kommt es darauf an, dass dieser zu den Digitalisierungsplänen und dem Cloud-Fahrplan des jeweiligen Endkunden passt. "Gerade, wenn es darum geht, ein altes System abzulösen, sollten Dienstleister zunächst zusammen mit dem Anwender über die Ausrichtung der IT-Security-Strategie diskutieren und prüfen, welche konkreten Vorteile SaaS dem Kunden bietet", empfiehlt Steiner.

