Nun ist klar, warum Also-Sales-Direktorin Sabine Hammer den Grossisten verlassen wird: Ab 1. Januar 2018 heuert sie bei Lenovo an. Dort soll sie den Posten des Director Channel Data Center Group DACH übernehmen.

Die Stelle wurde bei Lenovo neu geschaffen. Hammer wird dort für die Vertriebskanäle der Lenovo Global Technology Germany GmbH in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich sein. Sie berichtet an Dieter Stehle, General Manager der Data Center Group von Lenovo. "Sabine Hammer verfügt über genau die Erfahrung, die für unser starkes Engagement im Data Center Bereich eine ganz wichtige Rolle einnehmen wird", meint Stehle. Man wolle mit Sabine Hammer die gesteckten Ziele noch schneller erreichen, nachhaltig wachsen und das bestmögliche Portfolio in einer vertrauensvollen Partnerschaft im Channel anbieten zu können.

Wachstum durch fokussierte Betreuung

Sabine Hammer sieht bei Lenovo großes Potenzial im Partnergeschäft, nicht zuletzt durch die zweigleisige Betreuung der Partner. "Die strategische Entscheidung von Lenovo, mit einer neuen dedizierten Organisation auf das Geschäftssegment Data Center auch in der Partner- sowie Distributionsbetreuung zu fokussieren, ist für den Channel ein wichtiges und starkes Signal für nachhaltiges Wachstum mit Lenovo", erklärt die Managerin.

Hammer ist seit rund zehn Jahren in der Branche tätig. Davon war sie sieben Jahre lang in leitenden Positionen bei Also tätig. Zuletzt hatte sie dort als Sales Director die Verantwortung für den Gesamtvertrieb.