Als Mitglied der Geschäftsleitung verantwortet Björn Urban seit dem 1. April 2022 die strategische Ausrichtung des gesamten Partnergeschäfts von Sage in Deutschland - einschließlich der Vertriebskanäle

Reseller

Lösungspartner und ISVs

Allianzen.

Gleichzeitig hat Sage die bisher getrennt agierenden Abteilungen "Channel" und "Professional Services" zusammengeführt und gemeinsam der Obhut von Björn Urban überlassen. Insofern übernimmt der Manager eine neu geschaffene Geschäftseinheit und tritt mehr als "nur" die Nachfolge des bisherigen "reinen" Channel-Chefs Rudolf Schuler, der Sage bereits im Februar 2021 in Richtung Oracle verlassen hat. Professional Services wurden bewusst mit dem Channel zusammengelegt, um den Grad an "SaaS-Readiness" im indirekten Vertrieb zu erhöhen, so Urban im Gespräch mit ChannelPartner.

20 Jahre Berufserfahrung

Björn Urban ist seit mehr als 20 Jahren in der Softwarebranche tätig. Zu Sage kam der 46-Jährige 2008, wo er als Key Account Manager im Geschäftsbereich Handwerk startete, bevor er 2010 die Verantwortung für das Channel-Geschäft, den Direktvertrieb, Telemarketing sowie für die Professional Services übernahm. 2013 wechselte Urban in den Geschäftsbereich für mittelständische Unternehmen, wo er die regionale Umsatzzuständigkeit für die rund 400 Businesspartner inne hatte. Ab 2020 war er dann als Sales Director für das direkte und indirekte Geschäft sowie die Presales-Aktivitäten innerhalb dieses Geschäftsbereichs verantwortlich.

Bevor er zu Sage kam, war Urban als Produktmanager bei einem Distributor für elektronische Bauteile, als Sales Account Manager Global bei einem Maschinenbauer und Hersteller für CAM-Software tätig.

Mehr SaaS im Sage-Channel erwünscht

Seine neue Rolle als Channel Director bei Sage interpretiert Urban so: "Wir generieren mehr als 70 Prozent unseres Umsatzes durch das indirekte Geschäft. Somit sind unsere Partner ein zentraler Bestandteil unseres Business. Ein wichtiges Ziel ist es jetzt, unsere Partner bei der Cloud-Transformation zu unterstützen und sie SaaS-ready zu machen - aber auch die Partnergewinnung und der Ausbau unseres Partnerprogramms sowie der Herstellerkooperationen stehen mit auf der Agenda. Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe." Ferner betonte Urban, dass alle Channel-Aktivitäten bei Sage Deutschland nun von einer einzigen Stelle aus gesteuert werden, was in der Vergangenheit noch nicht der Fall war. Zentral ausgespielt werden nun alle Channel-Enablement-Maßnahmen, Channel-Events, Partner-Akquise.

Urban berichtet direkt an den Sage-Geschäftsführer Christoph Stoica, der mit folgenden Worten die Neuausrichtung seines Channels hier zu Lande umschreibt: "Mit der Schaffung eines eigenen Ressorts in der Geschäftsleitung unterstreichen wir die zentrale Bedeutung des Partner-Business für unsere Region. Die Integration unseres Professional-Services-Geschäfts dokumentiert darüber hinaus, dass wir auch im Projektgeschäft auf eine enge Zusammenarbeit mit Partnern setzen. Björn Urban bringt in beiden Bereichen langjährige Erfahrung mit und ist damit die ideale Besetzung für diese Schlüsselposition. Ich bin überzeugt, dass er das Geschäft mit unseren Partnern mit seiner Expertise und neuen Ansätzen weiter ausbauen und voranbringen wird."



