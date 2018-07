Die deutsch-schweizerische oneclick AG hat eine Cloud-Plattform entwickelt, mit der sich digitalen Arbeitsplätze einfach bereitstellen lassen. Offenbar kommt diese Lösung im Channel gut an, denn mit dem englischen Sage-Partner Qmulus hat oneclick einen weiteren Reseller dazu gewonnen.

Dank der Zusammenarbeit mit oneclick kann nun Qmulus den eigenen Kunden ab sofort sichere digitale Arbeitsplätze mit Zugriff auf alle gewünschten Applikationen bereitstellen. Dies gilt nun auch für die Anwendungen von Sage, zum für die Buchhaltungsprodukte des britischen Anbieters oder auch für Sage CRM.

Dadurch können auch diejenigen Sage-Kunden ihre Geschäftsprozesse in Echtzeit über die Cloud abwickeln, die ihre Software sonst nur "on-premise" nutzen, was beim Gros der Sage-Anwender aktuell noch der Fall ist. Mit "oneclick" wird diese fest installierte Software in der Cloud bereitgestellt, und die berechtigten Anwender erhalten sofort vollen Zugriff auf all ihre Sage-Anwendungen - im Prinzip von jedem Endgerät aus. Dann können Prozesse, wie Bestellaufnahme oder Rechnungsstellung, in Echtzeit überall dort ausgeführt werden, wo es einen Internet-Zugang gibt. Dabei behalten die Anwender stets die volle Kontrollen über ihre Daten.

Daniel Lewis, der Geschäftsführer von Qmulus, begründet die Partnerschaft mit oneclick folgender Maßen: "Nun können unsere Kunden auch außerhalb ihrer Büros schneller und flexibler agieren." Dominik Birgelen, dem CEO der oneclick AG, bedeutet die Zusammenarbeit mit Qmulus und Sage sehr viel, vor allem weil er damit seine Lösung bei vielen neuen Kunden implementieren kann.

