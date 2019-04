In denSageWinner Circle wurden mit der levtec Software & Consulting GmbH und der Kinzel AG auch zwei Unternehmen aus Düsseldorf aufgenommen. Außerdem haben es die AAIC Soft Systems GmbH, Bauknecht Softfolio.pps GmbH, Cerro EDV-Systemhaus GmbH, CompData Computer GmbH, Desk GmbH Software & Consulting, DPS Business Solutions GmbH, HRWare Consulting GmbH & Co. KG, HTK GmbH & Co. KG, Hugo Hamann GmbH & Co. KG, isales.business oHG, Pro Active GmbH, Rocon GmbH, Starke Datensysteme Erfurt GmbH und die SYSTEM AG für IT-Lösungen in den erlesenen Zirkel geschafft.

Ausschlaggebend für die Prämierung dieser Partner durch Sagewaren herausragende Leistungen in verschiedenen vertriebsrelevanten Kategorien wie Subskription, Gesamtlizenzumsatz, Anzahl Neukunden, Umsatzwachstum, Anzahl selbstgenerierter Leads, Conversion-Rates, Bestandskundenbindung und Engagement. Die Gewinner dürfen sich über eine einjährige Mitgliedschaft im exklusiven Business Partner Club von Sage, verbunden mit zahlreichen Mitgliedervorteilen, freuen.

