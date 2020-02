Sage hatte ausgewählte Business Partner am 21. Januar 2020 in das Mercedes-Benz-Museum nach Stuttgart eingeladen. Rund 150 nutzten den Tag als Networking-Plattform und um sich aus erster Hand über die aktuellen Entwicklungen bei dem Anbieter zu informieren. Außerdem zeichnete Sage die15 besten Business Partner des Vorjahres aus, die damit in den Sage Winners Circle 2020 aufgenommen wurden.

Die besten Ergebnisse haben erzielten diesmal AAIC Soft Systems, Bauknecht Softfolio, CompData Computer, DESK, DPS Business Solutions, Funk, Zander & Partner, HPH-Software, HRWare Consulting, Hugo Hamann GmbH, isales.business, levtec software & consulting, O & S EDV, Pro Active, System AG für IT-Lösungen und die Systemhaus am Neumarkt EDV Service GmbH.



Neu im Partner-Club ist Funk, Zander & Partner. Der Sage-Partner war in Stuttgart mit Christian Zander, Kerstin Zander, Michael Zander und Jürgen Pallmer vertreten.

Ebenfalls neu im Club bei Sage ist HPH Software aus Mönchengladbach. Nadine Paczynski (Sage GmbH) freut sich darüber mit Jürgen Küppers und Harald Phlipsen vom westdeutschen Sage-Gold-Partner.

O & S EDV aus dem oberschwäbischen Weingarten nennt sich selbst "der etwas andere Sage-Partner" und war bisher schon Platinum-Reseller und Sage ISV-Champion. Nun gehören die Geschäftsführer Margot Sterk und Daniel Sterk auch dem Sage Winners Circle an.

Für das in Zwickau beheimatete "SYSTEMHAUS am Neumarkt EDV Service" holte Senior Consultant Sven Becher den Award in Stuttgart ab.

Laut Andreas Zipser, Managing Director Central Europe, trägt Sage der im Software-Bereich vonstattengehenden Flexibilisierung Rechnung, indem das Portfolio sukzessive auf SaaS-Anwendungen umgestellt wird. „Damit wandeln wir uns Schritt für Schritt zu einer reinen SaaS-Company. Die Weiterentwicklung von Sage 50cloud und Sage 100cloud Plus zu nativen Cloud-Lösungen ist in diesem Zusammenhang ein wichtiger Meilenstein für uns“, so Zipser.

"SaaS-Anwendungen und Cloud-basierte Software eröffnen dem Channel insgesamt und damit auch unseren Business Partnern völlig neue Marktchancen", warb Rudolf Schuler, Vice President Medium Business, beim Sage-Partnertreffen in Stuttgart.

Oliver Henrich, Vice President Product Engineering Central Europe, gab den versammelten Partnern Einblicke, wie sich die Produkte von Sage für die Cloud verändern werden. Im Mittelpunkt seiner Ausführungen stand das ERP-System Sage 100cloud Plus.

"Über 70 Prozent des Umsatzes von Sage werden in Deutschland über die Partner generiert. Das Partnergeschäft und damit auch die Partner selbst haben von daher eine sehr hohe Relevanz für uns", betonte Thorsten Schlechtriem, Vice President Small Business & Upper Medium Business, vor den Sage-Partnern in Stuttgart. Daher sei es für Sage von zentraler Bedeutung, die Partner auf dem Weg in die Cloud mitzunehmen und "sie bei den Veränderungen, die sich dadurch für ihr eigenes Business ergeben, zu begleiten und dafür zu sorgen, dass sie auch im SaaS-Zeitalter geschäftlich erfolgreich sind."

Ausschlaggebend dafür waren hervorragende Leistungen in unterschiedlichen vertriebsrelevanten Kategorien wie Anzahl der Subskriptionen, Gesamtlizenzumsatz, Anzahl Neukunden, Umsatzwachstum, Anzahl selbstgenerierter Leads, Konversionsrate, Bestandskundenbindung und Engagement. Neu im Kreise der Gewinner sind 2020 mit Funk, Zander & Partner, HPH-Software, O & S EDV sowie Systemhaus am Neumarkt EDV Service, die anderen Partner waren schon im Vorjahr dabei.

Neue Kriterien für Sage-Top-Partner

Für die Nominierung der Mitglieder im Sage Winners Circle 2021 am Ende des laufenden Geschäftsjahres hat Sage neue Kriterien festgelegt. Der Bereich Gesamtlizenzumsatz fällt im Zuge des Umbau des Unternehmen weg. Dafür wird es neben den Bereichen Subskriptionsumsatz, Anzahl Neukunden, Umsatzwachstum, Anzahl selbstgenerierte Leads, Konversionsrate und Bestandskundenbindung drei Jury-Awards geben, mit denen besondere Leistungen in den Bereichen strategische Geschäftsentwicklung, herausragendes Engagement und außergewöhnliche Leistungen gewürdigt werden.

Sage transformiert sich zur SaaS-Company

Im Rahmen der Veranstaltung gab Andreas Zipser, Managing Director Central Europe bei Sage, einen Ausblick auf die nächsten Schritte beim Umbau des Unternehmens zur reinen Cloud-Firma. Rudolf Schuler, Vice President Medium Business bei Sage, und Thorsten Schlechtriem, Vice President Small Business & Upper Medium Business skizzierten, welche Anforderungen an den Channel sich durch Cloud-basierte IT-Anwendungen und Software-as-a-Service-Lösungen ergeben und wie diese im Geschäftsumfeld von einem klassischen Lizenzmodell hin zu einem nutzungsbasierten Subskriptions-Mietmodell mit Hilfe von Sage gemeistert werden.

Wie es mit den einzelnen Produkten weitergeht, schilderten Christian Zöhrlaut, Director Products Medium Business, und Oliver Henrich, Vice President Product Engineering Central Europe. Im Rahmen einer Live-Demonstration gaben sie insbesondere einen ersten Einblick in die nativen Cloud-Versionen von Sage 50cloud und Sage 100cloud Plus. Beide SaaS-Lösungen werden gerade auf Basis der bestehenden On-Premise-Versionen entwickelt.