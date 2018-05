Die Frankfurter Sage GmbH, deutsche Tochter der Sage Group aus Newcastle upon Tyne, verlieh die Preise im Rahmen des jährlichen Partner-Treffens am 17. April 2018 in Hamburg. Die Sage Summit Tour ist mit rund 1.400 Teilnehmern die größte deutsche Veranstaltung des Softwareanbieters.

Lasershow, Feuer-Fontänen und ein Konfettiregen in Gold und Silber sollen den hohen Stellenwert bezeugen, den der Channel-Vertrieb für den Software-Hersteller besitzt, erklärt Sage. Neben wiederkehrenden Gewinnern aus dem Vorjahr konnten auch fünf neue Partner den Award zum ersten Mal erringen.

Im Winners Circle 2018 sind AriBis GmbH, CompData Computer GmbH, HTK GmbH & Co. KG, Pro Active GmbH und S&T Deutschland GmbH neu dabei. Weitere Mitglieder sind Computer-L.A.N. GmbH, Desk GmbH, DPS Business Solutions GmbH, HRWare Consulting KG, Hugo Hamann GmbH & Co. KG, Isales.business OHG, Rocon GmbH, Skit GmbH und die System AG für IT-Lösungen.

Die neuen Mitglieder für 2019 werden am Geschäftsjahresende September 2018 ermittelt. Die Auswahl basiert auf den vertrieblichen Leistungen von Oktober 2017 bis September 2018 in den Bereichen Subscription, Gesamtlizenzumsatz, Neukunden, Umsatzwachstum, selbstgenerierte Leads, Konversionsrate sowie Bestandskundenbindung. Hinzu kommt eine Auszeichnung in einer Sonderkategorie.

Exklusives Programm für die Preisträger

Die Preisträger wurden zum Auftakt des Sage Partner Summit standesgemäß in der zentral platzierten Sage Winners Circle Lounge begrüßt. Dort wurden sie mit Nackenmassagen sowie exklusivem Catering verwöhnt, wurden von einem iPad-Künstler unterhalten und mit Schwimmlegende Dr. Michael Groß bekanntgemacht, der heute als Unternehmer, Trainer und Autor tätig ist.

Die dazugehörige einjährige Clubmitgliedschaft im Sage Winners Circle 2018 umfasst unter anderem Workshops, Weiterbildungen, Business-relevante Leistungen, Veranstaltungen sowie Incentives. Zu den Highlights gehört eine mehrtägige strategische Business-Veranstaltung mit den Gewinnern und dem Sage Management.

Andreas Zipser, Vice President Sales bei Sage, sagte anlässlich der Award-Vergabe: "Ich freue mich, dass wir innerhalb unserer strategischen Sage Winners Circle Initiative unsere besten Vertriebspartner für herausragende Leistungen auszeichnen können. Wir bringen damit unseren Dank und unsere Wertschätzung zum Ausdruck." (KEW)

