Der "Sage Winners Circle" ist ein Bestandteil des Partnerprogramms von Sage. Mit der Ernennung zum Teilnehmer zeichnet der Anbieter Business Partner aus, die sich durch besondere Leistungen im gemeinsamen Vertrieb hervorgetan haben. Dem erlauchten reis gehören 15 Unternehmen an, sechs davon sind 2022 neu mit dabei.

"Besonders freut mich, dass wir in diesem Jahr mit sechs Neuzugängen im Sage Winners Circle eine der höchsten Neuzugangsraten haben, seit wir damit gestartet sind", sagt Björn Urban, Director Channel Central Europe bei Sage. "Das zeigt: Engagement und Fokus lohnen sich nicht nur für unsere Kunden, sondern auch für unsere Partner. Denn neben der öffentlichen Award Auszeichnung profitieren Mitglieder des Sage Winners Circle beispielsweise von einem regelmäßigen Austausch auf Geschäftsleitungsebene, unternehmerischen Impulsen durch Expertenvorträge, Unterstützung im Neu- und Bestandskundengeschäft sowie zusätzlichem Support für Leadgenerierung und Marketing."

"Unsere Business Partner steuern mehr als zwei Drittel zu unserem Umsatz in Zentraleuropa bei", ergänzt Christoph Stoica, Geschäftsführer der zentraleuropäischen Landesgesellschaften bei Sage. "Das ist auch Beleg dafür, wie sehr unsere Kunden die Zusammenarbeit mit unseren Partnern schätzen. Mit der Aufnahme in den Sage Winners Circle zeichnen wir jedes Jahr diejenigen Partner aus, die besonders erfolgreich und innovativ waren. Der Sage Winners Circle ist aber auch immer ein Forum, indem wir gemeinsam mit unseren Partnern nach vorne blicken und Ideen entwickeln, um kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland noch besser zu unterstützen."

Die Gewinner wurden einerseits aufgrund ihrer hervorragenden Ergebnisse beim Subskriptionsumsatz, der Neukundengewinnung, dem Umsatzwachstum, der Anzahl selbstgenerierter Leads, der Konversionsrate und hoher Kundenbindung ermittelt. Zusätzlich wurden für strategische Geschäftsentwicklung, herausragendes Engagement und außergewöhnliche Leistung drei Jury-Awards vergeben.

Neu im Club sind für 2023 Avantgarde Business Solutions aus Neuss, die Elvadata AG (Zollikofen/Schweiz), HTK aus Ellerstadt (Rheinland-Pfalz), ISB Solutions (Bonn), die Kinzel AG (Düsseldorf) sowie die SKIT GmbH aus Öhringen (Baden-Württemberg). Weiterhin dabei sind CompData Computer, die Desk GmbH, DPS Business Solutions, HPH-Software, INTEBA, Isales Business, O & S EDV, Proalpha Business Solutions und Rocon Business Solution.

"In den letzten Jahren haben wir die Zusammenarbeit mit Sage auf verschiedenen Ebenen immer weiter intensiviert", sagt Mario Albonico, Chief Operation Officer bei Elvadata. "Wir schätzen die gute und langjährige Partnerschaft sehr und freuen uns auf weitere gemeinsame erfolgreiche Jahre als Sage-X3-Partner für die DACH-Region."

