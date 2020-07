Die Salesfive Consulting GmbH hat rund um ihr Beratungsangebot zur Cloud-Plattform des US-Anbieters für Geschäftslösungen Salesforce.com Inc. weitere Partner-Lösungen integriert. Namentlich können neben Twilio und JustOn nun auch Vlocity, MuleSoft, JustOn, Mirage, Magic xcpc, DocuSign, Tableau, Jitterbit, RapidiOnline, OpenAsApp und Flair.hr in das Ökosystem der Plattform integriert werden.

„Es gibt nicht die eine Cloud-Patentlösung für alle Unternehmen“, so Sven Strehlke, Geschäftsführer und Mitgründer der Salesfive Consulting GmbH. „Jede Implementierung muss sich an die spezifischen Prozesse eines Unternehmens richten, nicht andersherum. Unsere neuen Partner wie MuleSoft, Tableau Software und Vlocity bieten all unseren Kunden nennenswerte Vorteile für Ihr zukünftiges Salesforce-System und das damit verbundene Kunden- und Prozessmanagement.“

„Unsere sehr enge Partnerschaft mit Salesforce wird auch zukünftig der Kern unseres Unternehmens sein“, ergänzt Florian Gehring, ebenfalls Mitgründer und Geschäftsführer der Salesfive Consulting GmbH. „Je mehr Expertise über unabhängige Drittlösungen im Salesforce-Ökosystem und für Cloud-Software grundsätzlich vorhanden ist, desto besser lässt sich die Funktionalität an die Anforderungen unserer Kunden anpassen.“

Kontinuierliche Erweiterung geplant

„Mit unseren neu geschlossenen Partnerschaften rücken wir unserer Vision näher, eine der erfolgreichsten Salesforce-Beratungen und Partner in allen Belangen der digitalen Transformation in Europa zu werden“, so Gehring weiter und spricht auch das unentgeltliche Engagement des Unternehmens an: „Wir möchten der Gesellschaft etwas zurückgeben und unterstützen gemeinnützige Organisationen bei der Implementierung von Salesforce.“

Salesfive wurde von Salesforce mit einem „Growth und Trust Award“ ausgezeichnet und ist binnen zwei Jahren zum Platinum-Partner in der DACH-Region aufgestiegen. Insgesamt kann das Unternehmen auf über 200 vorhandene Zertifikate für Salesforce und weitere unabhängige Software-Lösungen zurückgreifen.

