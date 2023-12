Salesfive wurde von Salesforce als einziger Vertriebspartner sowohl mit dem "Partner-of-the-Year-Award" als auch mit dem Community-Impact-Partner-Award ausgezeichnet. Mit dem Partner-Award würdigt Salesforce die konstant hohe Leistung, die kontinuierliche Zielerreichung und das hohe Engagement von Salesfive in den vergangenen sieben Jahren. Leistung, Zertifizierungen, gemeinsame Verkäufe, gleiche Werte und das Engagement in der Community belohnt Salesforce mit dem Community-Impact-Partner-Award.

Für Birgit Burger, Partner Account Managerin bei Salesforce, liegt das Geheimnis des erfolgs vpon Salesfive "nicht nur im tiefen Verständnis der Salesforce-Produkte und in der hervorragenden Projektumsetzung und -beratung für unsere gemeinsamen Kunden. Salesfive ist auch ein eingeschworenes Team, dessen Geschwindigkeit bemerkenswert und das in der Zusammenarbeit offen und ehrlich ist. Salesfive ist für uns ein wichtiger strategischer Partner und es macht sehr viel Freude, das Unternehmen seit drei Jahren begleiten zu dürfen."

"Es ist unglaublich, welche Reise wir bei Salesfive in den vergangenen sieben Jahren erlebt haben", sagt Florian Gehring, Co-Founder und Managing Director von Salesfive. "Dies wäre ohne unsere Partner von Salesforce nicht möglich gewesen." konnte auch in diesem Jahr zahlreiche Innovationen für seine Kunden realisieren, die zu einer

Salesfive erhielt in diesem Jahr mehr als 50 überdurchschnittliche Bewertungen von Kunden und kann ein Kunden-Rating von 4,9 von 5 vorweisen. Das Unternehmen erhöhte 2023 die Mitarbeiterzahl von 180 auf mehr als 250. Zudem investierte Salesfive erheblich in die Weiterbildung seiner Beschäftigten und konnte dadurch die Marke von 1.200 Salesforce-Zertifikaten übertreffen. Aktuell ist die Salesfive-Gruppe in der DACH-Region an neun Standorten vertreten (Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hattingen, Stuttgart, München, Wien und Zürich). Zu den Kunden zählen branchenübergreifend sowohl große Konzerne als auch Hidden Champions und Startups. Insgesamt kann der Salesforce-Partner mehr als 800 abgeschlossene Projekte vorweisen.

