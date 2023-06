Versa Networks erweitert sein Team für die DACH-Region erneut. Nachdem kürzlich Marc Schumacher als Regional Account Executive für die DACH-Region an Bord kam, stößt jetzt Salih Dik-Fesci zu dem SASE-Anbieter. Er wird sich als Partner Alliance Director um den strategischen Ausbau des indirekten Vertriebs und die Stärkung bestehender Partnerschaften im deutschsprachigen Raum kümmern. Sein Ziel ist es, Distributoren, VARs und Systemintegratoren dabei zu unterstützen, neue Zielgruppen und Märkte zu erschließen.

Für seine Aufgabe bei Versa Networks bringt Dik-Fesci über 25 Jahre Erfahrung in der IT-, Netzwerk- und Softwarebranche mit. So war er unter anderem über 13 Jahre bei Cisco Systems und leitete bei Infoblox als Sales Channel Manager das strategische Partnermanagement in den Regionen DACH, Osteuropa und Russland. Außerdem betreute er als Channel Alliance Manager CE die Partner von UiPath. Zuletzt war er Partner Alliances Lead DACH beim KI-Spezialisten Dataminr. Die Erfahrungen bei den KI/ML-Anbieter dürften ihm auch bei Versa Networks helfen, das bei seinem Angeot ja auch auf KI/ML-Unterstützung setzt.

"In effektivem SD-WAN und insbesondere in SASE liegt die Zukunft unserer Netzwerke", sagt Dik-Fesci. "Immer mehr Distributoren und Reseller erkennen die Chance, die SASE ihnen bietet, und sind auf der Suche nach erfolgversprechenden Lösungen für ihr Portfolio." Sein Ziel sei es, weitere Channelpartner ins Boot zu holen und sie durch die Komplexität von SASE zu navigieren. "Dabei ist mir wichtig, unsere Partner sowohl im Schulungs- als auch Vertriebsprozess nachhaltig zu unterstützen. Auf diese Weise eröffnen sich ihnen gute Möglichkeiten, sich als Spezialist für Unified SASE zu positionieren und ihren Kunden einen echten Mehrwert zu bieten", sagt Dik-Fesci.

