Zum 1. Februar 2020 hat die Salt Solutions AG, ein auf SAP spezialisierter SCM- und Digitalisierungsdienstleister, das Tochterunternehmen Salt Software GmbH gegründet, das sich primär um die Entwicklung und Vermarktung der Software-Produkte kümmert.

Die Salt Software GmbH erweitert die Firmengruppe, die bisher neben der Salt Solutions AG auch die WSW Software GmbH umfasst und zudem eine Minderheitsbeteiligung an der österreichischen Knapp IT Solutions GmbH hält. Salt Solutions erwartet mit rund 630 Beschäftigten für das Geschäftsjahr 2019 ein Umsatzvolumen von 63,3 Millionen Euro.

Mit Gründung der Salt Software GmbH werden die nötigen Strukturen geschaffen, um dem steigenden Bedarf an Software gerecht zu werden. Ein Portfolio aus etablierten SAP-Add-Ons wird durch innovative und individuelle Lösungen ergänzt. Die so gestaltete Software stellt dann die Basis für die rasche Entwicklung und Implementierung neuer, digitaler Geschäftsmodelle dar.

Eigenentwicklungen und Firmenbeteiligungen

Für Innovationen bei Salt Software sorgen neben Eigenentwicklungen auch die Beteiligungen an Firmen wie dem Berliner Start-up-Unternehmen M2MGo, die auf IoT-Services und -Projekte spezialisiert sind. Ebenso tragen Kooperationen, wie die mit der Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Services SCS, zum Erfolg bei. So entstand beispielsweise die Business- und IoT-Plattform D4S (Data for Services).

Für Kunden ändert sich durch die Neugründung in der Zusammenarbeit nichts. Die Ansprechpartner bleiben ebenso erhalten, wie die bewährten Strukturen. Salt Solutions und Salt Software arbeiten Hand in Hand, heißt es aus der Würzburger Zentrale.