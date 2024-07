Die kalifornische Box, Inc., Anbieter von Content-Management- und Kollaborationslösungen aus der Cloud, hat zur Erweiterung seines EMEA-Geschäfts Samantha Wessels zum President Box EMEA ernannt und damit ins Box Executive Team aufgenommen. Wessels bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Technologiebranche mit. Seit 2012 expandiert Box in Europa mit europäischen Präsenzen in London, Paris, München, Amsterdam und Warschau, um das Hauptprodukt "Intelligent Content Cloud" zu vertreiben.

Von Südafrika nach London

Wessels hat erfolgreich Teams bei leistungsstarken SaaS-Unternehmen und großen Systemintegratoren geleitet. Zuletzt hat sie als SVP of International bei Snyk ein zweistelliges Wachstum in den Regionen EMEA und APJ erzielt. Davor war sie als VP EMEA Sales bei Elastic für die erfolgreiche Go-to-Market-Strategie in den europäischen Schlüsselmärkten zuständig. Ihre IT-Karriere startete Wessels im Jahr 2000 in Südafrika bei Dimension Data, heute NTT, wo sie ab 2013 bis 2018 von London aus, zuletzt als SVP Group Sales Operations and Enablement tätig war.

"Box steht heute an der Schnittstelle wichtiger Technologietrends, wie der Automatisierung von Geschäftsprozessen, der Beschleunigung von Innovationen durch KI und der kritischen Notwendigkeit einer sicheren Datenverwaltung", erklärt Olivia Nottebohm, COO von Box. "Ich freue mich sehr, Samantha bei Box willkommen zu heißen, während wir in diese neue Phase der Entwicklung eintreten. Ich möchte auch Sébastien Marotte für seine dreijährige Führungsarbeit bei Box danken."

"Die Ernennung von Samantha unterstreicht unser Engagement, unseren Kunden in der EMEA-Region innovative Lösungen und einen umfassenden Support zu bieten", so die COO weiter. "Ihre nachweislichen Erfolge beim Aufbau von Teams und der Förderung des Geschäftswachstums werden entscheidend dazu beitragen, unser EMEA-Geschäft zu beschleunigen und gleichzeitig die einzigartigen Chancen und Herausforderungen des EMEA-Marktes zu meistern."

"Ich freue mich sehr, zu diesem Zeitpunkt zu Box zu stoßen", sagt Samantha Wessels, neue Präsidentin von Box EMEA. "In dem Maße, in dem Unternehmen das ungenutzte Potenzial von Inhalten erkennen, wird die Nachfrage nach einer sicheren und intelligenten Plattform zur Verwaltung dieser Inhalte weiter steigen. Mit seinen innovativen KI-gesteuerten Lösungen und seiner strategischen Vision ist Box hervorragend positioniert, um diesen Bedarf zu decken."