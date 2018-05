23.05.2018 Von Patrick Woods

Die 970 EVO bringt Leistung und Lebensdauer der Profi-Klasse preiswert in die Hände von Endkunden und Prosumern. Mit bis zu 3.500 MB/s Lesegeschwindigkeit und 2.500 MB/s Schreibgeschwindigkeit sowie 500.000 IOPS (Input/Output Operations Per Second) ist die 970 EVO bis zu 32 Prozent schneller als die Vorgängergeneration.