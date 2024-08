Breits bei der Samsung-Partnerkonferenz Net:worx zum Jahresbeginn hatte Tuncay Sandikci, Director IT & Mobile Communication B2B bei Samsung, den Partnern die Pläne für die Rückkehr ins B2B-Segments bei Notebooks vorgestellt (ChannelPartner berichtete).

Mit der Markteinführung der Galaxy Book4 Edge-Reihe hat Samsung mittlerweile auch entsprechende Produkte im Portfolio. So erweitern die Koreaner ihr Lieferprogramm m zwei Modelle der Reihe: Die 14- und 16-Zoll-Geräte verfügen über das dynamische AMOLED 2X Touchscreen-Display. Mit Windows 11 Pro trägt man beim Betriebssystem der Business-Ausrichtung Rechnung.

Allerdings müssen auch entsprechende Partner- und Vertriebsstrukturen her, um in diesem Segment dauerhaft erfolgreich zu sein. "Wir konnten in den letzten 18 Monaten aber viele Partner aus dem IT-Umfeld gewinnen", berichtete Sandikci im Februar. Weitere sollen folgen.

Nun haben sich die Koreaner auch den Vertrieb vorgenommen: Geleitet wird das neue Vertriebsteam für den deutschen Markt von Fabian Thielen, der auch als Product Manager für die B2B-Modelle verantwortlich ist. Er ist seit Mai bei Samsung und bringt unter anderem Erfahrung bei Medion und Asus mit.

