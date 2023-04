Vergangenen Herbst hat Samsung mit der 990 Pro den Nachfolger der bewährten 980 Pro auf den Markt gebracht. Nun bietet der Konzern mit der 990 Pro Heatsink auch eine Variante mit einem dedizierten Kühlkörper aus Aluminium an. Sie richtet sich vor allem an Privatkunden und dort das Gaming-Segment, aber auch an Profis aus dem Multimedia-Bereich.

Mehr Leistung bei niedrigerer Temperatur

Die NVMe-SSD liefert über die PCIe-4.0-Schnittstelle sequenzielle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 7.450 MBit/s beziehungsweise 6.900 MBit/s. Die zufälligen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten liegen bei bis zu 1.400k beziehungsweise 1.550k IOPS. Laut Samsung bietet sie damit bis zu 50 Prozent mehr Leistung als die 980 Pro.



Bei 25 Grad Celsius Raumtemperatur soll der Kühlkörper die Temperatur der SSD nach Angaben des Herstellers um bis zu 16 Grad beim Lesen und bis zu 12 Grad beim Schreiben senken. Samsung bietet sie mit einer Kapazität von 1 oder 2 TByte an. Der Formfaktor ist M.2 (2280). Ausgestattet sind die SSDs mit 1 beziehungsweise 2 GByte LPDDR4-RAM.

Sie eignet sich sowohl für Desktop-PCs, Laptops als auch für den Einsatz in einer PlayStation 5. Passend für Gamer sind auch die beiden verbauten RGB-LEDs, deren Beleuchtung sich mit der Software Magician 7.2 anpassen lässt. Der empfohlene Preis liegt für die kleinere Variante bei 159,90 Euro und der für die größere bei 249,90 Euro. Nach Informationen der Handelsvergleichsplattform ITscope sind die neuen SSDs aber noch nicht verfügbar. Nur bei Also sind sie "im Zulauf".