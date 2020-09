Hohe Performance der Speichermedien ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für ein rundum leistungsfähiges Computer-System. Rechenzentren, Foto- und Videoproduzenten, aber auch anspruchsvolle private Anwender sind immer auf der Suche nach der aktuell schnellsten Speicherbasis. Und nicht zuletzt sind es die Gamer, die für die hohen Hardware-Anforderungen ihrer Spiele die besten SSDs suchen, die der Markt gerade zu bieten hat.

Spiele bilden bereits seit etlichen Jahren einen der wichtigsten Treiber für die Hardware-Entwicklung. Das gilt nicht nur für die immer leistungsfähigeren GPUs, sondern auch und gerade für Speichermedien. Beim Laden der Spielfiguren und ihrer Ausstattung, von Räumen, Objekten und Landschaften ist höchste Performance gefragt, damit das Gameplay nicht ins Stocken gerät.

Gleichzeitig muss aber auch das Speichern der Spielstände so schnell erfolgen, dass es für die Gamer praktisch unbemerkt bleibt. Die hohen Auflösungen aktueller Spiele und die daraus resultierenden großen Datenvolumina stellen Speicherlösungen vor eine schwierige Aufgabe. Realistisch betrachtet können nur schnelle SSDs diese Anforderungen erfüllen. Denn bei herkömmlichen, magnetischen Festplatten setzt das Spiel bei jedem Speichervorgang kurz aus, während die Handlung im Hintergrund jedoch weitergeht. Für die Spielfigur kann das fatale Folgen haben.

Samsung bietet Gamern zwei SSD-Serien an. Sie sind natürlich auch für alle anderen Anwender interessant, die bei ihren PCs auf moderne Technik und hohe Performance achten. Es handelt sich einerseits um die NVMe SSD 970 EVO, die im Computer fest verbaut wird, andererseits um die Portable SSD T7, die per USB-Schnittstelle an den PC oder die Spielekonsole angeschlossen wird.

Auf hohe Performance ausgelegt

Wie sich an der Bezeichnung bereits ablesen lässt, bindet man die NVMe SSD 970 EVO über das NVMe-Protokoll und die PCIe-Schnittstelle ins Computer-System ein. NVMe ist dem gebräuchlichen AHCI-Protokoll in Sachen Performance deutlich überlegen, da die Entwickler unter anderem keine Altlasten wie etwa ATA-Kommandos mehr berücksichtigen mussten. Die SSD kommt damit auf eine sequenzielle Leserate von bis zu 3.500 MB/s, die Schreibrate reicht bis zu 2.500 MB/s. Samsung hat den Speicher in Form einer Erweiterungskarte ausgeführt, die direkt auf das Mainboard geschraubt wird und daher im Computer nur wenig Platz benötigt.

Samsung hat die NVMe SSD 970 EVO in Form einer Erweiterungskarte für die PCIe-Schnittstelle ausgeführt, die direkt auf das Mainboard geschraubt wird und daher im Computer nur wenig Platz verbraucht.

Was aus der Modellbezeichnung der SSD nicht hervorgeht, ist die Verwendung von V-NAND-Flashspeicher. Während in der Vergangenheit die Flashspeicherzellen in der Regel planar angeordnet wurden, setzt Samsung bei V-NAND auf eine dreidimensionale Struktur, bei der mehrere Ebenen übereinanderliegen und die Speicherzellen vertikal miteinander verbunden sind. Auf diese Weise ermöglicht der Hersteller nicht nur eine hohe Kapazität des Speichermoduls, sondern auch eine lange Haltbarkeit, eine einfache Programmierung und eine hohe Datensicherheit.

Die NVMe SSD 970 EVO ist in zwei Modellvarianten mit Kapazitäten von 500 GB sowie 1 TB erhältlich. Dank des Nickel-Überzugs des Controllers und der Dynamic Thermal Guard-Funktion sind die SSDs besonders langlebig, so dass Samsung fünf Jahre eingeschränkte Herstellergarantie gewährt.¹

Schnelle Basis für die Spielesammlung

Während die 970 fest im PC verbaut wird, hat Samsung die Portable SSD T7 für den externen/mobilen Einsatz konzipiert. Sie eignet sich einerseits als Speichererweiterung für die Spielkonsolen von Sony und Microsoft, gleichzeitig bietet sie aber auch ausreichend Kapazität und Performance, um als flexibel verwendbarer Basisspeicher für die eigene PC-Spielesammlung zu dienen.

Die Portable SSD T7 verfügt über eine USB-Schnittstelle in der aktuellen Version 3.2 Gen 2. Außerdem setzt Samsung auf die schnelle PCIe-NVMe-Technologie, was im Ergebnis zu sequenziellen Leseraten von bis zu 1.050 MB/s und Schreibraten bis hin zu 1.000 MB/s führt. Damit ist die T7 rund 9,5 Mal schneller als eine herkömmliche, externe HDD-Festplatte.²

Das ist nicht nur ausreichend für das flüssige Ausführen von Spielen, sondern macht die SSD auch interessant für Anwender, die ein schnelles Medium mit hoher Kapazität für den Datenaustausch suchen. Denn die Portable T7 hat außer der Kompatibilität zu PCs und Spielkonsolen auch die zu Macs, Android-Geräten oder Smart-TVs zu bieten. So lassen sich etwa hochauflösende 4K-Videos flüssig auch am Fernseher genießen.

Wer die gespeicherten Daten vor fremden Zugriffen schützen will, kann auf die integrierte, passwortgeschützte Hardware-Verschlüsselung nach dem AES-256 Standard zurückgreifen.

Die Portable SSD T7 ist mit Kapazitäten von 500 GB sowie 1 und 2 TB erhältlich. Außerdem hat der Kunde bei ihrem robusten Aluminiumgehäuse die Wahl zwischen den Farbvarianten Metallic Red, Indigo Blue und Titan Gray.