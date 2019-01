"Seit Einführung der ersten NVMe SSDs für private Anwender im Jahr 2015 wollte Samsung die technischen Grenzen bei Design und Performance der SSD immer wieder herausfordern", so Frank Kalisch, Director Storage bei Samsung Electronics. Die neue 970 EVO Plus eignet sich nach seinen Angaben Dank der aktuellen V-NAND-Technologie in bereits der fünften Generation vor allem für anspruchsvolle Aufgaben in den Bereichen 4K-Videobearbeitung, 3D-Modellierung und Simulationen.

Die 970 EVO Plus erreicht laut Samsung eine sequentielle Lesegeschwindigkeit von bis zu 3.500 MBit/s und beim Schreiben bis zu 3.000 MBit/s. Ähnliche Geschwindigkeiten soll auch die vor kurzem vorgestellte WD Black SN750 NVMe SSD von Western Digital bieten. Außerdem konnte Samsung nach eigenen Angaben die Energieeffizienz im Vergleich zum Vorgänger 970 EVO verbessern. Die Garantie beträgt fünf Jahre.

Das neue Modell ist bereits mit den Kapazitäten 250 GByte, 500 GByte und 1 TByte erhältlich. Eine zudem angekündigte 2-TByte-Version soll im Mai dieses Jahres erscheinen. Als Bezugsquelle für die 970 EVO Plus listet die Handelsvergleichsplattform ITscope unter anderem Littlebit, Maxcom, Wave, Notebooksbilliger.de, everIT, api, COS und pilot auf.

Siehe auch: Die Top-Produkte der Woche