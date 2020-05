Mit der zunehmenden Zahl von Smartphones und Tablets wird ihre Verwaltung in den Firmen immer aufwändiger. Der südkoreanische Hersteller Samsung hat deswegen mehrere Lösungen entwickelt, die das Management mobiler Endgeräte erleichtern sollen. Sie wurden in der Knox-Suite zusammengefasst, die seit Anfang des Monats nun auch in Deutschland von autorisierten Channel-Partnern angeboten werden kann.

"So unterschiedlich Unternehmen sind, so verschieden sind die Bedürfnisse in Bezug auf das Enterprise Mobility Management", erläutert Sascha Lekic, Director IM B2B bei Samsung Electronics GmbH. Eines hätten sie aber gemeinsam: "Die Unternehmen legen Wert auf eine effiziente Bereitstellung und einen sicheren und reibungslosen Betrieb mobiler Lösungen", so Lekic. Genau dieses Ziel will Samsung mit der Knox-Suite erreichen. Durch eine vereinfachte Lizenzverwaltung mit nur einem einzigen Schlüssel und eine verschlankte Nutzererfahrung per Single Sign-On soll die Arbeit der Admins in den Firmen erleichtert werden.

Die Knox-Suite enthält vier Bestandteile: