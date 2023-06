Die microSD Pro Plus-Serie von Samsung kann ab sofort auch mit USB-Kartenleser bestellt werden, teilt die deutsche Niederlassung mit. Somit können Foto- und Videografen leichter ihre Daten auf den PC übertragen. Die seit April 2023 verfügbaren Pro Plus Speicherkarten bieten Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 180 MB/s und 130 MB/s. Ihre Besonderheit ist ein sechsfacher Schutz vor Wasser, extremen Temperaturen, Röntgenstrahlen, Verschleiß, Stößen und Stürzen sowie magnetischen Feldern.

Performance und Widerstandsfähigkeit

Die Pro Plus Serie gibt es ab 128 GB bei microSD und ab 64 GB im SD-Format. Mit der 512 GB-Karte lassen sich beispielsweise bis zu 30 Stunden 4K UHD-Videos oder 207.159 Fotos in 4K-Auflösung abspeichern. Sie unterstützen die Geschwindigkeitsklasse V30 für schnelle Speicherung und die A2-Klassifizierung für schnelle Reaktions- und Ladezeiten.

Die Zielgruppe sieht Samsung insbesondere bei Heavy-Usern, Content-Erstellern und Gamern. Der Hersteller bietet sie als passende Lösung für Smartphone-, Tablet-, Kamera- und Drohnen-Nutzer oder etwa Nintendo Switch Konsolen-Gamer an, denen Schnelligkeit und Leistungsstärke besonders wichtig sind.

"Egal ob Videos von den Kindern, bildgewordene Urlaubserinnerungen oder Aufnahmen vom Outdoor-Abenteuer: In unserer audiovisuellen Zeit entsteht täglich eine große Menge an Daten, deren Schutz uns wichtig ist", erklärt Susanne Hoffmann, Head of Product Marketing IM Storage bei Samsung Electronics. "Mit der neuen Pro Plus-Serie bieten wir eine performante und zuverlässige Speicherlösung und ermöglichen dank des USB-Kartenlesers, dass Kunden ihre Erinnerungen und Daten schnell und komfortabel übertragen können."

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Samsung Pro Plus microSD-Karten mit USB-Kartenleser sind für eine unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer ab 27,90 Euro für 128 GB, 42,90 Euro für 256 GB und 75,90 Euro für 512 GB erhältlich - ein Aufpreis von rund neun Euro gegenüber der Variante mit SD-Adapter. Im Laufe des Juni 2023 soll das Angebot auch mit der SD Pro Plus-Serie mit USB-Kartenleser erweitert werden.

Weitere Informationen zur Samsung microSD Pro Plus mit SD- und USB-Adapter gibt es bei Samsung unter diesem Link.