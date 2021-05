Der Flip 3 von Samsung empfiehlt sich vor allem für Schulen und Unterrichtsräume. Die interaktive Tafel verfügt mit 16 GB über einen fast doppelt so großem internen Speicher wie die Vorgängerversionen sowie einem Display mit Schutzglas. Geblieben sind das natürliche Schreibgefühl mittels eines reaktionsschnellen UHD-Touchscreens, die vielfältigen Eingabemöglichkeiten über einen passiven Stift und zahlreiche Anschlussmöglichkeiten externer Geräte.

Die einfache, intuitive Bedienung ermöglicht das Schreiben in unterschiedlichen Farben, Stilen und auf verschiedenen Hintergründen, wahlweise per mitgelieferten Stift oder anderen kompatiblen Utensilien. Das smarte UHD-Display passt die dargestellte Strichstärke automatisch der Breite des gewählten Stifts an. Auch eine Pinselfunktion mit digitalen Öl- oder Wasserfarben steht zur Verfügung. Die Touch-Reaktionszeit von bis zu 34 Millisekunden sorgt für kaum merkliche Eingabeverzögerungen. Zum Löschen reicht ein Wischen mit der Hand oder dem Finger.

Auf die Bedürfnisse von Schulen ausgelegt

Durch offene Schnittstellen wird die Interoperabilität mit kompatiblen Geräten und Services verschiedener Hersteller erreicht. Mit der digitalen Flipchart können bis zu vier Teilnehmer ihre Tablet-, Smartphone- oder Notebook-Bildschirm per Smart View+ auf dem interaktiven Display teilen – egal, von wo sie arbeiten und lernen.

Die 75 Zoll-Version kann per Bluetooth Maus und Tastatur mit dem Display verbinden und besitzt im Frontbereich leicht erreichbare Anschlussmöglichkeiten für HDMI oder DisplayPort. Zudem stehen zwei USB 2.0 Eingänge mit Touch-Out-Funktion zur Verfügung, mit denen sich der Flip 3 nahtlos über gekoppelte externe Geräte steuern lässt.

Angetrieben vom vorinstallierten Tizen 6.0 Betriebssystem ist der Flip 3 sofort nach dem Einschalten einsatzbereit. Wer ein anderes Betriebssystem verwenden möchte, kann einen OPS-kompatiblen Einschub-PC über den an der Rückseite befindlichen Slot installieren. So lassen sich auch spezielle Softwarelösungen auf dem Flip 3 verwenden, um ihn beispielsweise an ein schulweites Benachrichtigungssystem mit Ankündigungen, Unterrichts- und Vertretungsplänen zu koppeln.

„Gerade im Bereich der digitalen Bildung sollte auf Flexibilität und damit auf offene Systeme und Schnittstellen geachtet werden“, sagt Christoph Emde, Senior Product Manager Smart Signage bei der Samsung Electronics GmbH. „Wenn eine Interoperabilität von Geräten verschiedener Hersteller gewährleistet wird, sind Schulen bei der Anbieterauswahl unabhängig. Darüber hinaus unterstützt der Ansatz des Mischbetriebs eine Bring-your-own-Device-Strategie, sodass Lehrkräfte ihre gewohnten Geräte mit dem Flip 3 koppeln und verwenden können. Das kann Berührungsängste reduzieren und den Einsatz neuer Geräte für ein modernes Bildungserlebnis unterstützen.“

Interaktiver Unterricht vor Ort oder remote

Wenn gewünscht können Bilder, Word-, PowerPoint-, Excel- und PDF-Dateien auch über den integrierten Windows Office 365-Zugang abgerufen werden. Weiterhin lassen sich Videos aus dem Netz über den vorinstallierten Webbrowser abspielen, Ton kommt über die eingebauten Lautsprecher oder bei Bedarf per Klinke über externe Aktiv-Boxen zu den Anwesenden.

Zum Schutz der hinterlegten Daten und vor unerlaubter Verwendung des interaktiven Displays, kann eine sechsstellige PIN hinterlegt werden. Um sie zu ändern, muss die Person nicht einmal vor Ort sein, sondern kann sie mit dem MagicInfo Remote Management aus der Ferne verwalten, genau wie Updates, das Einschalten des Displays und vieles andere.

Bruchschutz dank Schutzglas und Splitterschutz

Neben den Daten wird erfährt auch das Display selbst einen erweiterten Schutz. Der Rahmen des Flip 3 ist in Charcoal Black gehalten und weniger schmutzanfällig. Das 3,2 Millimeter starke Schutzglas hat für eine verbesserte Sicherheit bei einer Beschädigung eine integrierte Folie verarbeitet, welche das Zersplittern des Displays in unzählige Teile und somit Verletzungen verhindern soll.

Das digitale Flipchart der dritten Generation von Samsung wird geplant ab Ende Mai 2021 im Handel erhältlich sein.