Das Galaxy A56 steht in den Startlöchern. Es wird erwartet, dass es an den Erfolg des Galaxy A55 anknüpfen wird. Dieses neue Smartphone verspricht erhebliche Verbesserungen und soll das beste Mittelklasse-Handy sein, das Sie kaufen können, wenn es auf den Markt kommt.

Hier finden Sie alles, was wir bisher über das Galaxy A56 wissen, einschließlich des möglichen Erscheinungstermins, des voraussichtlichen Preises und der gerüchteweise genannten technischen Daten.

Wann wird das Samsung Galaxy A56 auf den Markt kommen?

Es wird erwartet, dass das Galaxy A56 im ersten Quartal 2025 offiziell auf den Markt kommt, wobei der März der wahrscheinliche Ankündigungsmonat ist. Dies entspricht Samsungs traditionellem Veröffentlichungsmuster für die Galaxy A-Serie mit einer weltweiten Markteinführung kurz nach der Enthüllung.

Zur Erinnerung: Hier sehen Sie, wann die vorherigen Modelle der Galaxy A50-Serie auf den Markt kamen:

Galaxy A55 – 20. März 2024

Galaxy A54 – 15. März 2023

Galaxy A53 – 17. März 2022 Galaxy

A52 – 17. März 2021

Samsung hat Netzwerktests und andere Entwicklungsprozesse für das Galaxy A56 durchgeführt, was darauf hindeutet, dass sich das Gerät in der letzten Phase der Vorbereitung befindet. Da der Eintrag in der IMEI-Datenbank und die Modellnummer (SM-A566B/DS) bereits bestätigt sind (wie von SmartPrix entdeckt), scheint der Zeitplan für die Markteinführung Anfang 2025 eingehalten zu werden.

Wie viel wird das Samsung Galaxy A56 kosten?

Es gibt zwar noch keine offizielle Bestätigung, aber es wird erwartet, dass der Preis des Galaxy A56 ähnlich hoch sein wird wie der seines Vorgängers, des Galaxy A55. Möglicherweise senkt Samsung zum Verkaufsstart den Preis etwas.

Zur Erinnerung: Hier sehen Sie, was die vorherigen Generationen zum Start ungefähr gekostet haben:

Galaxy A55: 479 Euro

Galaxy A54: 499 Euro

Galaxy A53: 469 Euro Galaxy

A52: 449 Euro Samsung Galaxy

Samsungs Preisstrategie für seine Mittelklasse-Geräte konzentriert sich in der Regel auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Erschwinglichkeit und Premium-Funktionen. Das Galaxy A56, das mit einem leistungsstarken neuen Chipsatz und anderen Upgrades ausgestattet ist, sollte zu einem konkurrenzfähigen Preis angeboten werden, um ein breites Publikum anzusprechen.

Wenn das Telefon in den USA auf den Markt kommt, ist es möglich, dass der Preis bei etwa 449 Dollar liegt.

Welche technischen Daten und Funktionen wird das Samsung Galaxy A56 haben?

Das Galaxy A56 wird im Vergleich zum Galaxy A55 einige bemerkenswerte Verbesserungen erhalten. Werfen Sie hier einen detaillierten Blick auf die Gerüchte zu den Spezifikationen und Funktionen des kommenden Geräts.

Design

Das Galaxy A56 wurde in CAD-basierten Renderings enthüllt (via Android Headlines), auf denen mehrere Designänderungen und wichtige Spezifikationen zu sehen sind.

Eines der bemerkenswertesten Design-Updates ist die Einführung einer einzigen, ovalen, schwarzen Kamerainsel, die drei rückwärtige Kameras und einen LED-Blitz beherbergt. Dies stellt eine Abkehr von den einzelnen Mini-Inseln dar, die für frühere Modelle der A5x-Serie charakteristisch waren.

Das Design zeichnet sich außerdem durch einen flachen Rahmen mit leichten Rundungen für mehr Komfort aus. Auf der rechten Seite des Telefons befindet sich die “Tasteninsel”, in der die Power- und Lautstärketasten untergebracht sind, mit einem leichten Daumenanker zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit.

Das Display scheint flach zu sein, mit einer mittigen Aussparung für die Selfie-Kamera. Die Ränder sind zwar dünn, aber nicht einheitlich, da der untere Rand etwas dicker erscheint.

Die Rückseite des Geräts scheint ebenfalls flach zu sein. Die Kamerainsel befindet sich in der oberen linken Ecke und ragt deutlich aus der Oberfläche heraus.

Erwarten Sie eine Glasrückseite mit einem Metallrahmen, möglicherweise mit einer IP67- oder IP68-Einstufung für Staub- und Wasserdichtigkeit, und Gorilla Glass Victus auf der Vorder- und Rückseite des Telefons.

Samsung könnte auch das Design weiter verfeinern, indem es die Größe des Rahmens reduziert und die allgemeine Verarbeitungsqualität verbessert. Es wird erwartet, dass das Handy in mehreren Farbvarianten erhältlich sein wird, ähnlich wie das Galaxy A55 in Ice Blue, Lilac, Navy und Lemon.

Display

Das Galaxy A56 wird wahrscheinlich über ein 6,6 Zoll großes Full HD Super AMOLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz verfügen – genau wie das A55. Allerdings könnte dieses Display HDR10 unterstützen und eine bessere Helligkeit bieten als sein Vorgänger, der mit 1000 Nits bewertet wurde.

Wenn Samsung sich dazu entschließt, die maximale Helligkeit zu erhöhen, könnte dies die Sichtbarkeit bei hellen Außenbedingungen verbessern – eine Funktion, die Nutzer zweifellos zu schätzen wissen werden.

Leistung

Es wird erwartet, dass das Galaxy A56 von dem neuen Exynos 1580 Chipsatz angetrieben wird, der über eine Konfiguration mit 1 3 4 Kernen verfügt. Dazu gehören ein leistungsstarker Cortex-A720-Kern mit 2,91 GHz, drei Cortex-A720-Kerne mit 2,6 GHz und vier Cortex-A520-Kerne mit 1,95 GHz.

Laut einem Geekbench-Lauf vom Juli (via GSMArena) sollte diese Konfiguration einen deutlichen Leistungsschub bringen, der ihn mit dem Snapdragon 888 vergleichbar macht, einem Chip, der im Jahr 2021 viele Flaggschiff-Handys antrieb.

Der Exynos 1580 wird wahrscheinlich mit der Xclipse 540 GPU gepaart sein, die auf der RDNA2-Architektur von AMD basiert und eine bessere Grafikleistung als frühere Generationen bietet. Diese Kombination sollte reibungslose Spiele und Multitasking-Erlebnisse sowie Unterstützung für fortschrittliche KI-Funktionen ermöglichen.

Das Telefon wird wahrscheinlich mit 8/128 GB und 8/256 GB RAM Speicher erhältlich sein. In einigen Ländern könnte jedoch auch eine Variante mit 12 GB RAM erhältlich sein, ähnlich wie beim A55.

Kameras

Zwar gibt es noch keine genauen Angaben zur Kameraausstattung, aber es ist wahrscheinlich, dass das Galaxy A56 die Dreifach-Kamera-Konfiguration seines Vorgängers beibehält. Diese könnte einen 50-MP-Hauptsensor, ein 12-MP-Ultraweitwinkelobjektiv und einen 5-MP-Tiefen- oder Makrosensor sowie eine 32-MP-Frontkamera für Selfies umfassen.

Ein aktueller Leak der niederländischen Website Galaxy Club enthüllt weitere Details zu den Kameras des A56, die sowohl positive als auch negative Veränderungen aufzeigen.

Dem Bericht zufolge besteht die wichtigste Verbesserung in einer verbesserten Selfie-Kamera, die mit einem 12 Megapixel-Sensor ausgestattet sein soll und die 32 Megapixel-Frontkamera ersetzt, die in den Vorgängermodellen seit dem Galaxy A51 verwendet wurde.

Diese neue Kamera könnte sich sogar an der Technologie der Samsung Galaxy S-Flaggschiffe orientieren und eine bessere Qualität für Selfies versprechen, auch wenn die neue Kamera weniger Megapixel haben wird.

Die übrigen Kameras des A56 bleiben jedoch die gleichen wie die des A55, mit einer 50-MP-Hauptkamera, einem 12 MP-Ultraweitwinkelobjektiv und einem 5 MP-Makroobjektiv.

Bemerkenswert ist, dass es kein zusätzliches Teleobjektiv gibt, so dass Fans, die auf diese Funktion in der A5x-Serie hoffen, wahrscheinlich auf zukünftige Modelle, möglicherweise das Galaxy A57, warten müssen.

Darüber hinaus könnten die Softwareverbesserungen von Samsung und die vom neuen Chipsatz unterstützten KI-Funktionen die Kameraleistung weiter verbessern.

Akku & Aufladen

Das Galaxy A56 wird voraussichtlich mit einem 5000mAh-Akku ausgestattet sein, ähnlich wie das Galaxy A55.

Während die Akkukapazität unverändert bleibt, könnte die verbesserte Effizienz des neuen Exynos 1580 Chipsatzes zu einer besseren Akkulaufzeit führen.

Jüngsten Meldungen aus China zufolge (via GSMArena) wurde das Galaxy A56 in China mit Unterstützung für kabelgebundenes Laden mit 45 W zertifiziert.

Software

Das Galaxy A56 wird wahrscheinlich mit Android 15 und Samsungs One UI 7.1 ausgeliefert werden. Es wird erwartet, dass diese Version von One UI mehrere neue Funktionen mit sich bringt, darunter erweiterte Datenschutzkontrollen, verbesserte KI-Funktionen und eine bessere Integration in Samsungs Ökosystem von Geräten und Diensten.

Es gibt auch Gerüchte, die darauf hindeuten, dass Samsung beabsichtigt, bis zu sechs Jahre lang Android-Betriebssystem- und Sicherheitsupdates für seine neuen Mittelklassegeräte anzubieten, was bedeutet, dass das Galaxy A56 Updates bis zu Android 21 erhalten könnte.

Dieser langfristige Support ist ein starkes Verkaufsargument für Nutzer, die ein Gerät suchen, das über Jahre hinweg aktuell und sicher bleibt.

Das ist also alles, was wir derzeit über das Galaxy A56 wissen. (PC-Welt/kk)