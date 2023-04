Mit der Erweiterung des Galaxy Book3 Portfolios für den geschäftlichen Einsatz bietet Samsung ab sofort fünf neue Notebooks im hiesigen Markt an. Zu Windows 11 Pro für eine einfachere Netzwerkverwaltung und mehr Sicherheit bei Hard- und Software gesellen sich ein 3k-AMOLED-Display (2.880×1.800) und leistungsfähige Akkus für den mobilen Betrieb. Vielseitige Anschlussmöglichkeiten und Wi-Fi 6-Konnektivität sichern die Alltagstauglichkeit.

Die Topmodelle der Serie sind technisch auf dem aktuellen Stand, mit dem Microsoft Secure Core-PC Level-3 bewertet und Intel Evo-zertifiziert. Neben den Intel Core-Prozessoren der 13. Generation und der entsprechenden Plattform wurden auch die reichhaltigen Software-Beigaben von Samsung aktualisiert. Die fünf Business-Modelle umfassen das Galaxy Book3 Pro 360 mit S-Pen und das Galaxy Book3 Pro jeweils mit konvertiblem Display, das Galaxy Book3 360 mit 13- oder 15-Zoll-Bildschirm und extra starkem Akku sowie das Galaxy Book3.

Praktische Tools an Bord

Mit Multi Control können kompatible Samsung Galaxy Geräte über verschiedene Betriebssysteme hinweg gesteuert werden. Durch die Anmeldung über den Samsung Account auf dem Notebook können Dateien per Drag and Drop zwischen den Geräten kopiert und eingefügt werden. Per Quick Share können Dateien direkt an Samsung-Geräte gesendet werden, ohne dass eine Serververbindung nötig ist. Praktisch, wenn gemeinsam vor Ort an Dokumenten gearbeitet werden soll.

Das vom Smartphone bekannte Link to Windows ist auch dabei, ebenso wie die App Galaxy Book Smart Switch. Damit werden Dateien und Einstellungen werden sicher vom alten auf das neue Gerät übertragen. Mit dem Tool Private Share lassen sich Dateien mit Hilfe von Blockchain-Technologie verschlüsseln.

Notebook trifft Tablet mit Stift

Mit dem 360-Grad-Scharnier beim Galaxy Book3 Pro 360 und Galaxy Book3 360 lässt sich auf Wunsch das Notebook mit Tastatur in ein flexibles Tablet verwandeln. Durch das komplette Umklappen des touch-fähigen Displays vereint das leichte Multifunktionstalent im edlen Aluminiumgehäuse beide Systeme in einem Gerät. Das Galaxy Book3 Pro 360 ist zusätzlich mit dem S Pen, dem Eingabestift für handschriftliche Ideen und Skizzen ausgestattet. Für professionelle Online-Konferenzen sorgen moderne Video-Features wie Auto-Framing, Geräuschunterdrückung und eine Infrarotkamera mit Privatsphären-Verschluss.

Das Paket Samsung Care+ for Business (Onsite for NotePC) bietet neben einer Verlängerung der Garantiezeit von 24 auf 36 Monate einen Vor-Ort-Service für alle Samsung Galaxy Books. So können sich Unternehmenskunden im Garantiefall auf eine einfache und schnelle Reparatur ihrer Geräte verlassen. In Sachen Fernverwaltung können Administratoren auf Knox Manage für Galaxy Books und andere Galaxy-Geräte zugreifen.

"Ob im Homeoffice, auf Geschäftsreise oder beim Kunden vor Ort: Mit den Galaxy Books von Samsung kann an fast jedem Ort flexibel, sicher und effizient gearbeitet werden", erklärt Christoph Gaußmann, Product & Solution Manager B2B von Samsung Electronics GmbH. "Viel Rechenpower sowie ein schneller Arbeitsspeicher liefern beim Galaxy Book3 Pro zudem starke Voraussetzungen für anspruchsvolles Multi-Tasking und eine kreative Bild-, Grafik- oder Videobearbeitung."

Preis und Verfügbarkeit

Die ersten Modelle sollen bereits im Handel verfügbar sein. Die Preise für die neuen Business-Modelle mit Windows 11 Pro hat Samsung nicht veröffentlicht.