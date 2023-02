Auf seinem Unpacked-Event am 1. Februar hat Samsung seine neueste Smartphone-Generation vorgestellt, die aus drei Modelle besteht: Galaxy S23, S23+ und S23 Ultra. Und wir können sagen: Das Warten hat sich definitiv gelohnt - denn Samsung hat an den richtigen Stellschrauben gedreht, wie Sie im nachfolgenden Hands-On lesen.

Galaxy S23: Alle Modelle im Überblick

Wie gewohnt gibt es zwei Standardmodelle, die sich in ihrer Größe unterscheiden, technisch in fast allen Bereichen aber identisch sind: Galaxy S23 und Galaxy S23+.

Das Flaggschiff der neuen Reihe bildet das Galaxy S23 Ultra. In dieses packt Samsung alles, was der aktuelle Markt bzw. die eigene Entwicklung hergibt. Die größte Verbesserung/Veränderung finden Sie bei der Kamera, die einen Sprung von 108 auf 200 Megapixel erlebt.

Und, was sehr viele Nutzer freuen dürfte: Alle drei Modelle setzen jetzt auch in Europa auf eine Snapdragon-CPU von Qualcomm, deren Leistung in der Vergangenheit immer über der selbst entwickelten Exynos-CPU lag. Dazu später noch mehr.

Tabelle mit allen Spezifikationen

Daten Galaxy S23 Galaxy S23+ Galaxy S23 Ultra Display-Technik Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED Display 6,1 Zoll, FHD+ 6,6 Zoll, FHD+ 6,8 Zoll, WQHD+ Bildwiederholrate 10 bis 120 Hertz 10 bis 120 Hertz 1 bis 120 Hertz Hauptkamera Triple-Cam Triple-Cam Quad-Cam Kameradetails 50 MP-Weitwinkel | 12 MP Ultra-Weit | 10 MP Tele (3x Zoom) 50 MP-Weitwinkel | 12 MP Ultra-Weit | 10 MP Tele (3x Zoom) 200 MP-Weitwinkel | 12 MP Ultra-Weit | 2x 10 MP Tele (3x & 10x Zoom) Frontkamera 12 MP 12 MP 12 MP S Pen Support nein nein ja (im Gehäuse integriert) Prozessor Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4nm) Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4nm) Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4nm) Arbeitsspeicher 8 GB RAM 8 GB RAM 8 GB RAM | 12 GB RAM Speicher 128 GB / 256 GB 256 GB / 512 GB 256 GB / 512 GB / 1 TB erweiterbar? nein nein nein Dual-SIM ja ja ja Mobiles Internet 5G 5G 5G Akku 3900 mAh 4700 mAh 5000 mAh Schnellladen (kabelgebunden) 25 Watt 45 Watt 45 Watt Maße 146,3 x 70,9 x 7,6 mm 157,8 x 76,2 x 7,6 mm 163,4 x 78,1 x 8,9 mm Gewicht 168 Gramm 196 Gramm 233 Gramm Preis (UVP) 949 € | 1009 € 1199 € | 1319 € 1399 € | 1519 € | 1899 € Marktstart 17. Feb 23 17. Feb 23 17. Feb 23

Display & Design der Galaxy-S23-Serie

Bei der Größe hat sich nicht viel getan. Die Displays messen weiterhin 6,1, 6,6 und 6,8 Zoll beim S23, S23+ und S23 Ultra. Samsung verbaut wie gewohnt AMOLED-Bildschirme mit LTPO-Technik, die eine variable Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz ermöglichen. Die Farben sind sehr knackig und die Helligkeit ist hoch.

Nur das S23 Ultra hat ein an den Seiten leicht abgerundeten Bildschirm - die anderen beiden sind flach gebaut. Wobei die flache Display-Fläche beim S23 Ultra jetzt auch größer geworden ist, um das Arbeiten mit dem S Pen beispielsweise angenehmer zu gestalten.

Samsung gleicht das Design der beiden normalen Modelle an das des Flaggschiffs an. Heißt: Auf der Rückseite gibt es jetzt auch beim Galaxy S23 und S23+ keinen Kamerabuckel mehr. Die Kameras sind einzeln im Gehäuse platziert. Das Design ist somit auch bei den Standardmodellen minimalistischer und edler als zuvor.

Es gibt nur einen kleinen Nachteil: Um die Linsen herum sammelt sich gerne Staub, was schnell recht unschön aussehen kann.

Galaxy S23 Ultra mit 200-Megapixel-Kamera

Seit dem Galaxy S20 aus dem Jahr 2020 verbaut Samsung im Ultra-Modell eine 108-Megapixel-Kamera, die von Jahr zu Jahr besser wurde.

Doch jetzt war es wohl an der Zeit, den nächsten Schritt zu wagen. So verbaut Samsung im Galaxy S23 Ultra jetzt eine Kamera mit satten 200 Megapixeln! Der erst kürzlich vorgestellt Sensor HP2 bietet tatsächlich einige interessante Technologien, die wir Ihnen hier ausführlich vorstellen.

Ab Werk fotografieren Sie mit 12 Megapixel. Hier kommt, wie zuvor, unter anderem Pixel-Binning zum Einsatz. Aufgrund der hohen Auflösung werden 16 einzelne Pixel zu einem großen Pixel, das dadurch besonders viele Bild- und Lichtinformationen enthält. Und das wirkt sich positiv auf das Fotoergebnis aus - gerade bei schlechten Lichtverhältnissen. Soweit wir das beim ersten Test begutachten konnten, stimmt das. Wir werden die Kamera aber noch ausführlich testen.

Um die volle Auflösung zu erhalten, wählen Sie in den Kameraeinstellungen statt "4:3" die Option "4:3 200 MP" aus. Der Unterschied ist tatsächlich in den Details und der Schärfe sichtbar. Statt 3 bis 4 MB sind die Bilder dann auch 28, 29 MB groß. Auch dauert es einen kurzen Moment nach der Aufnahme, bis die Bilder angezeigt werden. Denn erst nach dem Auslösen sehen Sie das finale Fotoergebnis.

Endlich: Snapdragon-CPU auch in Deutschland

Samsungs Strategie war bisher zwei geteilt. Die Handy-Modelle in Europa waren mit den selbst entwickelten Exynos-Prozessoren verbaut. In den Geräten anderer Märkte kamen die Snapdragon-CPUs von Qualcomm zum Einsatz. Wie die letzte Generation etwa zeigte, ist die US-Version des Galaxy S22 tatsächlich stärker als die europäische Variante mit Samsungs Exynos 2200.

Nun hat Samsung die Wünsche der Nutzer wohl erhört, denn auch hierzulande setzen alle Modelle auf den neuen Snapdragon 8 Gen 2 - dem aktuell stärksten Mobil-Prozessor in Android-Smartphones, wie die Benchmark-Rangliste von Antutu beweist. In den Galaxy-S23-Geräte steckt allerdings eine exklusive Version der CPU mit dem Zusatz "for Galaxy". Der Hauptkern hat eine höhere Taktung. Wir sind gespannt, wie sich das auf die Benchmarkergebnisse auswirkt.

Software, Speicher, Akku

Android: Die Galaxy-S23-Generation wird bis zu vier große Android-Updates erhalten, fünf Jahre lang gibt es Sicherheitsupdates. Ab Werk laufen die Geräte mit Android 13. Dank der langen Update-Garantie sind die Geräte sehr nachhaltig und Sie müssen zig Jahre kein neues Handy kaufen.

Speicher: Beim Galaxy S23 haben Sie die Wahl zwischen 128 und 256 GB Speicher. Beim Galaxy S23+ und beim Premium-Modell S23 Ultra können Sie 256 oder 512 GB wählen. Zusätzlich bekommen Sie das Ultra auch mit 1 TB exklusiv im Samsung-Store. Weiterhin verzichtet Samsung auf die Speichererweiterung via Micro-SD-Karte.

Dual-SIM: Alle S23-Geräte bieten Dual-SIM-Unterstützung an. Sie können entweder zwei SIM-Karten oder eine SIM und eine eSIM gleichzeitig nutzen.

Akku: Samsung bietet im Vergleich zu anderen Herstellern keine überragende Akkulaufzeit. Umso spannender ist nun, dass Samsung auf den neuen Snapdragon setzt, der nicht nur stärker, sondern hoffentlich auch in der Praxis eine längere Akkulaufzeit mit sich bringt. Die Kapazität von 5000 mAh beim Galaxy S23 Ultra bleibt gegenüber dem Vorgänger gleich, der Akku im S23 und S23+ wächst um jeweils 200 mAh auf 3900 und 4700 mAh an.

Preis, Marktstart und Vorbesteller-Bonus

Alle drei Galaxy-S23-Modelle feiern am 17. Februar Marktstart. Alle Speicher- und Farbvarianten finden Sie in der unten stehenden Tabelle. Gegenüber dem Vorgänger sind S23 und S23+ 100 Euro teurer geworden. Das S23 Ultra ist jetzt 150 Euro teurer.

Wer eines der Geräte bei Samsung oder teilnehmenden Partnern bis zum 16. Februar vorbestellt, bekommt automatisch doppelten Speicher. Heißt also: Sie wählen einfach die größere Speichervariante, bezahlen aber den Preis der kleineren Version. Beispiel: Sie bestellen das Galaxy S23+ mit 512 GB, das eigentlich 1319 Euro kostet, zahlen aber nur den Preis der 256-GB-Version von 1199 Euro. Sie sparen also sofort 120 Euro. Je nach Modell fällt die Ersparnis geringer oder sogar höher aus.

Modell Galaxy S23 Galaxy S23+ Galaxy S23 Ultra Speicher 128 GB | 256 GB 256 GB | 512 GB 256 GB | 512 GB | 1 TB (bei Samsung) Farben Green, Lavender, Cream, Phantom Black | Exklusiv im Samsung-Shop: Exklusiv im Samsung Store: Graphite, Red, Lime, Sky Blue Green, Lavender, Cream, Phantom Black | Exklusiv im Samsung-Shop: Exklusiv im Samsung Store: Graphite, Red, Lime, Sky Blue Green, Lavender, Cream, Phantom Black | Exklusiv im Samsung-Shop: Exklusiv im Samsung Store: Graphite, Red, Lime, Sky Blue Preis (UVP) 949 € | 1009 € 1199 € | 1319 € 1399 € | 1519 € | 1899 €

Erste Einschätzung zum Galaxy S23 (Ultra)

Galaxy S23 und S23+ bekommen Sie jetzt das Design des Ultra-Modells mit minimalistischem Design - sehr edel. Außerdem gibt es in allen drei Geräten jetzt erstmals auch in Deutschland den neuesten Snapdragon-Prozessor, den vorher nur die Regionen außerhalb von Europa einsetzten. Vorteil: Nicht nur deutlich mehr Performance, wahrscheinlich auch eine bessere Akkulaufzeit, die dringend nötig war.

Das Galaxy S23 Ultra als Flaggschiff der Reihe bekommt ein starkes Kamera-Upgrade mit dem neuen 200-Megapixel-Sensor, der im ersten Test tatsächlich sehr detaillierte und scharfe Bilder produziert. Insgesamt also ein gelungenes Update zum Vorgänger.

Wir können sagen: Endlich lohnt es sich wieder, zur neuen Generation zu wechseln, weil Samsung an den richtigen Stellungen geschraubt hat! (PC-Welt)