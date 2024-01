Samsung hat seine neueste Smartphone-Generation vorgestellt, die wieder aus drei Modellen besteht: Galaxy S24, S24+ und an der Spitze ist das S24 Ultra. Mit "Galaxy AI" (Artificial Intelligence / künstliche Intelligenz) läutet Samsung eine neue Ära des Smart … pardon, wir meinen "AI Phone" ein. Wir haben die neuen Handys ausprobiert - hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen!

Alle drei Galaxy-S24-Modelle im Überblick

Wie gewohnt gibt es zwei Standard-Modelle, die technisch nahezu identisch sind, sich aber in ihrer Größe unterscheiden: Galaxy S24 und Galaxy S24+.

Das Flaggschiff der neuen Generation hört auf den Namen Galaxy S24 Ultra. Diese Version bietet das beste Gesamtpaket der Reihe und kommt erneut mit dem eingebauten S Pen.

Während sich das Ultra mit seiner Hardware-Ausstattung von den Standard-Modellen abhebt, setzen alle drei Modelle auf die künstliche Intelligenz mit "Galaxy AI".

Alle Spezifikationen auf einen Blick:

Daten Galaxy S24 Galaxy S24+ Galaxy S24 Ultra Display-Technik Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED Display 6,2 Zoll, FHD+ 6,7 Zoll, FHD+ 6,8 Zoll, WQHD+ Bildwiederholrate 1 bis 120 Hertz 1 bis 120 Hertz 1 bis 120 Hertz Hauptkamera Triple-Cam Triple-Cam Quad-Cam Kameradetails 50 MP-Weitwinkel | 12 MP Ultra-Weit | 10 MP Tele (3x Zoom) 50 MP-Weitwinkel | 12 MP Ultra-Weit | 10 MP Tele (3x Zoom) 200 MP-Weitwinkel | 12 MP Ultra-Weit | 10 MP Tele (3x) | 50 MP Tele (5x) Frontkamera 12 MP 12 MP 12 MP S Pen Support nein nein ja (im Gehäuse integriert) Prozessor Exynos 2400 Exynos 2400 Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy Arbeitsspeicher 8 GB RAM 12 GB RAM 12 GB RAM Speicher 128 GB / 256 GB 256 GB / 512 GB 256 GB / 512 GB / 1 TB erweiterbar? nein nein nein Dual-SIM ja ja ja Mobiles Internet 5G 5G 5G Akku 4000 mAh 4900 mAh 5000 mAh Schnellladen (kabelgebunden) 25 Watt 45 Watt 45 Watt Maße 147 x 70,6 x 7,6 mm 158,5 x 75,9 x 7,7 mm 162,3 x 79 x 8,6 mm Gewicht 167 Gramm 196 Gramm 232 Gramm Preis (UVP) ab 899 Euro ab 1.149 Euro ab 1.449 Euro Marktstart 31. Jan 24 31. Jan 24 31. Jan 24

Display & Design der Galaxy-S24-Serie

Das Galaxy S24 Ultra hat jetzt als Top-Modell einen Titanrahmen erhalten und zieht so mit dem iPhone 15 Pro gleich. Der Rahmen fühlt sich sehr hochwertig an, es sammeln sich jedoch jede Menge Fingerabdrücke auf ihm, wodurch er schnell schmuddelig aussieht. Die Rückseite ist matt gehalten und auch auf ihr sammeln sich Fingerabdrucke, ein Putztuch sollte also immer griffbereit sein. Der Rahmen ist etwas abgerundet, wodurch das Handy sehr gut in der Hand liegt.

Im Gegensatz zum Vorgänger Galaxy S23 Ultra ist das das Display des S24 Ultra nicht mehr am Rand gebogen, sondern komplett flach wie bei den Standard-Modellen. Damit reagiert Samsung unter anderem auf Nutzerwünsche.

Galaxy S24 und S24+ sind komplett matt und sehr geradlinig gestaltet. Optisch erinnern sie stark die iPhone-Modelle. Was aber nicht schlecht ist, sie sehen sehr hochwertig aus und liegen ebenfalls angenehm in der Hand.

Samsung vergrößert die Displays vom S24 und S24+ um je 0,1 Zoll auf 6,2 und 6,7 Zoll. Die Auflösung bleibt aber bei Full-HD+. Beim S24 Ultra sind die Größe von 6,8 Zoll und auch die Auflösung von QHD+ identisch zum Vorgänger. Der Rand um den Bildschirm ist jetzt aber noch mal etwas schmaler geworden.

Neu ist, dass es jetzt auch normalen Modelle mit der LTPO-Technik arbeiten und wie das Ultra die Bildwiederholrate automatisch von 1 bis 120 Hertz anpassen können. Die Helligkeit steigt auf 2600 Nits, heller war bisher kein Galaxy-Bildschirm. Gerade im Freien haben Sie somit weniger Probleme, Inhalte auf dem Screen zu erkennen.

Performance: Nur S24 Ultra mit Qualcomm-Chip

Während die gesamte Galaxy-S23-Generation auf Samsungs eigenen Chipsatz verzichtete und stattdessen auf den Qualcomm Snapdragpn 8 Gen 2 for Galaxy setzte, war die Freude bei den Nutzern groß. Kein Wunder, baut doch Qualcomm jedes Jahr den besten Mobile-Chip für Android-Handys. So stellte auch das S24 Ultra bei uns im Test schnell einen Geschwindigkeitsrekord auf.

Doch wie ist es bei der S24-Serie? In diesem Jahr ist nur das Top-Modell Galaxy S24 Ultra mit Qualcomms neuestem Chipsatz, dem Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, ausgestattet. Galaxy S24 und S24+ laufen hingegen mit Samsungs Exynos 2400. Der Snapdragon-Chip ist höher getaktet und kommt mit besserem Neuralprozessor. Wie weit die Leistung auseinander liegt, müssen wir noch im Benchmark klären. In der Praxis laufen aber auch die Standard-Versionen sehr schnell und führen alle KI-Features gut aus.

Den Leistungsvorsprung werden vermutlich Mobile-Gamer am meisten spüren. Denn Samsung gibt an, dass das Hardware-beschleunigte Ray-Tracing spürbar besser ist, so ist die Performance um insgesamt 57 Prozent stärker als zuvor. Und die Touch-Reaktionszeit hat Samsung wohl auch um 12 Prozent verbessern können.

Kamera: S24 Ultra nur noch 5-fachem statt 10-fachem Zoom - Nachteil?

Das Galaxy S24 Ultra kommt wieder mit einem 200-Megapixel-Hauptsensor, einem 12 Megapixel Ultraweitwinkel und wieder zwei Tele-Kameras. Diesmal aber mit 3- und 5-fachem Zoom, statt 3- und 10-fach. Samsung reagiert damit auf die Nutzer und deren Nutzungsverhalten, weil man 10-fach fast nie oder nur selten im Alltag wirklich benötigt.

Auch ich halte die neue Lösung für alltagstauglicher. Während die 3-fach Zoom-Kamera mit 10 Megapixeln arbeitet, stattet Samsung die 10-fach-Tele-Cam mit 50 Megapixeln aus, um auch bei höheren Zoom-Stufen, wenn man sie wirklich braucht, auch besonders hohe Qualität zu gewährleisten. Denn Samsung setzt hier auch die KI ein, um die Bildqualität zu verbessern. Bei unseren Testaufnahmen klappt das tatsächlich sehr gut, teilweise war die Fotoqualität bei 10-facher Zoomstufe beim S24 Ultra besser, obwohl das S23 Ultra eine 10-fach-Linse an Bord hat. Vor allem aber bei Nachtaufnahmen ist die Qualität höher.

S24 und 24+ setzen auf eine 50 Megapixel Haupt-Kamera, eine 10-Megapixel Tele-Cam mit 3-fach optischem Zoom und eine 12-Megapixel-Ultraweitwinkel-Cam.

Galaxy AI: KI-Features im Detail

Mit Galaxy AI integriert Samsung eine Menge KI-Features auf den Galaxy-S24-Geräten. Die finden zum Teil direkt auf dem Gerät statt, etwa die Bildbearbeitung, auf dem Gerät plus Cloud oder ganz in der Cloud. Zum Start ist Galaxy AI exklusiv auf den S24-Modellen verfügbar, später kommt die KI auch auf ausgewählte Modelle außerhalb der S24-Generation.

Hier finden Sie einen kurzen Überblick darüber, was Galaxy AI drauf hat. Eine ausführlichere Vorstellung folgt.

KI bei Bildbearbeitung: Die künstliche Intelligenz hilft Ihnen bei der Fotobearbeitung. So entfernt die KI etwa Schatten in Bildern oder Spiegelungen und Reflexionen, wenn Sie durch eine Fensterscheibe fotografieren. Das ist oft bei Bahnfahrten oder Flügen der Fall. In der Praxis klappt das erstaunlich gut. Wenn die KI nicht alles auf Anhieb korrigiert, können Sie manuell noch Reflexionen im Bild umkreisen und die KI entfernt diese Stellen sinnvoll im Bild.

Auch können Sie Objekte wie Menschen, Tiere oder andere Dinge einfach in Bildern markieren, ausschneiden und an anderer Stelle im Bild neu platzieren und auch die Größe ändern. Die KI füllt dann den freien Bereich automatisch auf, sodass man fast nichts mehr von der Bearbeitung mitbekommt. Sogar fehlende Teile kann die KI ergänzen, wenn Sie zum Beispiel eine Person an eine andere Stelle setzen, die aber ohne Füße sichtbar im Foto abgelichtet wurde. Diese werden von der KI ergänzt.

Circle to Search: Mit dieser KI-Funktion können Sie Objekte wie Personen, Gemälde, Gebäude, Gegenstände & Co., die auf dem Bildschirm sichtbar sind, einfach mit Ihrem Finger umkreisen und sofort werden Ihnen die entsprechenden Google-Suchergebnisse dazu präsentiert mit weiteren Infos. Das klappt bei Youtube-Videos, Bildern, die Sie auf Social Media sehen oder auch, wenn Sie die Kamera auf ein Objekt richten - Sie müssen dafür nicht mal ein Foto aufnehmen.

Um Circle to Search zu verwenden, halten Sie den virtuellen Home-Button kurz gedrückt und umkreisen dann mit dem Finger das gewünschte Objekt. Kurz darauf erhalten Sie die Ergebnisse.

Übersetzungen: Galaxy AI unterstützt Sie auch bei Übersetzungen. Etwa in Chatprogrammen können Sie in der eigenen Sprache Texte tippen, die quasi in Echtzeit in der gewünschten Fremdsprache umgewandelt werden. Sie können sogar noch die Tonalität (locker, professionell, Social & Co.) anpassen, je nachdem, wer Ihr Gesprächspartner ist.

Besonders interessant ist aber die Live-Übersetzung während Telefongesprächen. Ja, auch das geht tatsächlich. Sobald Sie das Feature während des Telefonats aktivieren, können Sie Ihre sowie die Sprache des Gesprächspartners auswählen. Sie sprechen in Ihrer Sprache ins Telefon und Ihr Gesprächspartner hört anschließend eine KI-Stimme in seiner Sprache. Und genau so ist es auch umgekehrt.

In der Praxis funktioniert das zwar nicht perfekt, aber der Kontext war immer erkennbar und wir kamen im Gespräch zum Ziel. Wir denken, dass im Laufe der Zeit die KI hier noch besser werden wird.

7 Jahre Android-Updates

Eine Besonderheit gibt es noch neben KI: Samsung hat angekündigt, dass die Galaxy-S24-Generation ganze 7 Jahre lang Android- und Sicherheits-Updates bekommen wird. Damit zieht Samsung mit Google gleich, denn auch die Pixel 8-Geräte bekommen mindestens 7 Jahre Updates.

Die wenigsten Nutzer werden so lange ein Smartphone nutzen. Üblicherweise wechseln Nutzer alle 2, 3 Jahre ihr Handy. Doch Smartphones bleiben länger im Umlauf. Denn der Kauf gebrauchter Handys ist auch dann noch attraktiv, da die Handys noch lange Updates erhalten.

Preis, Marktstart und Vorbesteller-Aktion

So fällt es vielleicht auch leichter, die hohen Preise zu bezahlen. Wobei man erwähnen muss, dass Samsung die Preise für die Standard-Geräte sogar um 50 Euro senkt. Nur das S24 Ultra ist um 50 Euro teurer geworden:

Galaxy S24: ab 899 Euro

Galaxy S24+: ab 1.149 Euro

Galaxy S24 Ultra: ab 1.449 Euro

Sie können die Geräte ab sofort und bis zum 30. Januar 2024 vorbestellen. Wer ein Handy in diesem Zeitraum bestellt, der erhält doppelten Speicher gratis. Heißt: Sie erhalten zum Einstiegspreis von 899 Euro nicht das Galaxy S24 mit 128 GB Speicher, sondern die 256-GB-Version.

Außerdem bekommen Sie noch 150 Euro zusätzlich als Prämie, wenn Sie Ihr altes Handy an Samsung verkaufen bzw. es eintauschen.

Erster Eindruck zum Galaxy S24

Die neue Galaxy-S24-Generation macht einen sehr guten Eindruck in der Praxis. Nicht nur fühlen sich die Geräte hochwertig an, auch bieten sie einige Menge Features, die wegweisend für den Smartphone-Markt sind. Samsung setzt quasi das fort, was Google mit seinen Pixel-Handys und KI bereits angefangen hat.

Die Handys sind natürlich mit bester Hardware ausgestattet, wobei das Ultra-Modell wieder das beste Gesamtpaket bietet.

Die KI-Funktionen sind auf allen drei Versionen verfügbar und können im Alltag wirklich unterstützen.

Toll ist auch, dass Samsung die Preise für die Standard-Geräte senkt und insgesamt 7 Jahre lang Updates bietet, wodurch die Smartphones lange im Umlauf sein werden. (PC-Welt)