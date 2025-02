Pro Rechenstark Viele praktische KI-Funktionen Verbesserte Bildverarbeitung Mehr RAM und eine 512-Gigabyte-Option Kontra Im Grunde kaum Änderungen im Vergleich zum Vorgänger Langsames Laden

Fazit Das Samsung Galaxy S25 bietet das absolute Minimum an Hardware-Upgrades. Sie erhalten den Snapdragon 8 Elite Chip, etwas mehr Arbeitsspeicher und eine neue Speicheroption – aber das ist auch schon alles. Doch trotz des Mangels an Hardware-Innovationen sorgen eine ausgefeilte Software und eine hochwertige Verarbeitung für ein sehr stimmiges Smartphone. Es ist alles andere als aufregend, aber im Gebrauch immer noch ein tolles Erlebnis.

Preis beim Test: 899 Euro

Samsungs kompaktes Flaggschiff ist zurück und es sieht sehr, sehr vertraut aus. Wenn Sie dachten, dass das S25 Ultra ein unzureichendes Update war, dann sollten Sie sich auf etwas gefasst machen.

Das Samsung Galaxy S25 hat einen neuen Chip, mehr Arbeitsspeicher und einige kleinere ästhetische Verbesserungen. Ansonsten ist es so gut wie identisch mit dem Galaxy S24. Wie beim Rest des Sortiments setzen die größten Neuerungen auf die Software. Samsung baut dabei wieder einmal auf KI.

Es mag also kein bahnbrechendes Upgrade sein, aber ist dieses schlanke Gerät trotzdem eine Überlegung wert? Ich habe meine SIM-Karte eine Woche im Galaxy S25 betrieben, um genau das herauszufinden.

Design & Aufbau

Neu gestaltete Kameraeinfassungen

Gehärteter Aluminiumrahmen

P68-zertifiziert

Das Samsung Galaxy S25 sieht fast genauso aus wie das S24. Die einzige größere Veränderung sind die dicken schwarzen Einfassungen rund um die Kameras.

Diese sehen genauso aus wie die Einfassungen des Z Fold 6, und sie passen auch zum Rest der S25-Produktreihe. Sie sind rein dekorativ und dienen für mich vor allem dazu, die diesjährigen Smartphones schnell von ihren Vorgängern zu unterscheiden.

Das Galaxy S25 ist auch in diesem Jahr in verschiedenen Farben erhältlich. Ich habe das Modell Silver Shadow zum Test verwendet. Diese Farbe ist ziemlich zurückhaltend und professionell. Wenn Sie aber ein bisschen mehr auffallen möchten, sind die Farben Navy und Mint etwas auffälliger. Es gibt auch eine Option namens Icyblue, die dem Silver-Modell sehr ähnlich sieht. Sie ist jedoch etwas heller, mit einem leichten Blaustich auf der Rückseite.

Wenn Sie direkt bei Samsung bestellen, haben Sie Zugang zu drei weiteren exklusiven Farben, darunter das lebhafte Korallenrot. Außerdem gibt es Blueblack und Pinkgold, die eine gedämpfte Farbpalette nutzen. Wenn Sie lieber auffallen möchten, ist das leuchtende Korallenrot sicherlich die richtige Wahl.

Das Smartphone ist etwas schlanker, aber wir sprechen hier nur von 0,4 Millimetern, was in etwa der Dicke von vier Blatt Papier entspricht

Normalerweise würde ich mich nicht so lange mit den Farboptionen aufhalten, aber um ehrlich zu sein, gibt es hier nicht viel mehr zu erwähnen. Das Smartphone ist etwas schlanker, aber wir sprechen hier nur von 0,4 Millimetern, was in etwa der Dicke von vier Blatt Papier entspricht. Es ist auch 6 Gramm leichter, aber wenn Sie diesen Unterschied spüren können, haben Sie empfindlichere Hände als ich.

Ansonsten gibt es kaum Unterschiede zum Vorgängermodell. Die Anordnung der Tasten ist gleich geblieben, die Form ist gleich, die Oberfläche fühlt sich gleich an und es ist immer noch nach IP68 zertifiziert. Auf der Vorderseite erhalten Sie die gleiche “Corning Gorilla Glass Victus 2”-Beschichtung.

Ich hatte gehofft, dass die kleineren Smartphone von der gleichen Antireflexionsbeschichtung wie das Ultra profitieren würden, aber das ist nicht der Fall. Na ja, vielleicht nächstes Jahr.

Ich würde das S25 zwar nicht als kleines Handy bezeichnen, aber es ist viel kompakter als die meisten Flaggschiffe. Ich habe dies als erfrischend empfunden, nachdem ich einige Zeit mit dem vergleichsweise sperrigen S25 Ultra verbracht hatte.

Sie können das Galaxy S25 gut in der Hosentasche verstauen. Und wenn Sie kleine Hände haben, werden Sie es viel handlicher finden als die meisten Flaggschiff-Handys.

Bildschirm & Lautsprecher

6,2-Zoll-LTPO-AMOLED-Display

Full HD-Auflösung

2600 nits Spitzenhelligkeit

Stereo-Lautsprecher

Was das Display angeht, finden sich ebenfalls keine Überraschungen. Die Spezifikationen sind identisch mit denen des Vorjahresmodells. Es gibt also nicht viel, worüber man sich freuen kann. Aber der Bildschirm war schon letztes Jahr großartig und ist immer noch genauso beeindruckend.

Der Rahmen war bereits beim S24 unglaublich schlank, und die 2600 Nits Bildschirmhelligkeit sind mehr als genug, um mit direktem Sonnenlicht alle Inhalte gut ablesen zu können.

Es handelt sich um ein LTPO-Panel, das bei Bedarf dynamisch von 1 Hertz auf 120 Hertz umschaltet. Das spart Akkulaufzeit und sorgt dafür, dass Bewegungen flüssig und ruckelfrei aussehen.

Das einzige wirkliche Update ist das Hinzufügen einer Software-Funktion namens ProScaler. Dieses Feature wurde in Zusammenarbeit mit Qualcomm entwickelt und nutzt KI, um Bildschirminhalte hochzuskalieren und so eine gestochen scharfe, hochauflösende Darstellung zu erzielen.

Wie ich bereits in meinem Testbericht zum S25 Ultra erwähnt habe, hat sich Samsung nicht ganz klar dazu geäußert, wann oder wie diese Funktion aktiviert wird.

Abgesehen davon sieht das FHD-Panel in fast jedem Szenario gestochen scharf und klar aus. Egal, ob Sie das nun dem ProScaler zuschreiben oder nicht, Sie können sich auf ein erstklassiges Display gefasst machen.

Die Lautsprecher sind ebenfalls unverändert, und auch das ist für mich in Ordnung.

Sie gehören immer noch zu den besten, mit großer Klarheit und mehr Bass als bei der Konkurrenz. Ich ziehe diese Lautsprecher sogar den S25 Ultra-Lautsprechern vor, da sie durch die Positionierung weniger anfällig für Dämpfungseffekte sind.