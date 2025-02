Pro Ausgefeilte Software Die fortschrittlichste KI auf dem Markt Wunderschönes Antireflexions-Display Verbesserte Bildverarbeitung Kontra Kaum Hardware-Upgrades S Pen ohne Bluetooth Teuer

Fazit Das S25 Ultra ist eines der kleinsten Generations-Updates, das wir je gesehen haben. Dafür gibt es keine Entschuldigung, vor allem nicht, wenn es bei anderen Herstellern so viel Innovation gibt. Trotzdem ist das Ultra-Modell ein sehr gutes Smartphone, das einfach Spaß macht. Wer allerdings schon das S24 Ultra hat, kann dieses Modell getrost überspringen, denn man verpasst nicht viel.

Preis beim Test: 1219 Euro

Samsungs neuestes Flaggschiff ist da, und es ist nicht das Upgrade, das sich viele Nutzer erhofft haben. Auf den ersten Blick sind nicht viele Neuerungen zu erkennen, sie werden erst auf den zweiten Blick deutlich.

Das Design wurde aufgefrischt und die Gehäuseecken sind jetzt etwas abgerundet, wodurch das Smartphone angenehmer in der Hand liegt. Es gibt den neuesten Qualcomm-Chip, und zwar in einer speziellen “For Galaxy”-Version. Außerdem bringt das Ultra eine neue 50 Megapixel Ultraweitwinkel-Kamera mit. Das war es dann aber auch schon mit den Hardware-Neuerungen. Der Rest der Innovationen kommt über die Software und die integrierten KI-Features.

Lohnt es sich also, in das neue Samsung Galaxy S25 Ultra zu investieren, oder sollten Sie stattdessen beim Vorgänger-Modell bleiben? Ich habe das S25 Ultra eine Woche lang als mein Haupt-Smartphone genutzt, um das herauszufinden.

Design & Aufbau

Klobiges Design mit abgerundeten Ecken

218 Gramm, Corning Gorilla Armor 2

IP68-zertifiziert

Das Design des Galaxy S25 Ultra wurde in diesem Jahr ein wenig aufgefrischt. Es braucht jedoch mehr als nur einen flüchtigen Blick, um das zu bemerken. Das Smartphone hat immer noch eine sehr vertraute Form mit einer identischen Kameraanordnung. Genau wie bei den Vorgänger-Modellen.

Die auffälligste Änderung ist, dass die Ecken etwas abgerundeter sind, so dass sie sich nicht mehr so stark in die Handflächen bohren wie beim S24 Ultra. Die Kanten sind jedoch immer noch viel schärfer als beim Rest der S25-Familie. Ich persönlich halte das für einen klugen Schritt, da das Ultra dadurch die kultige, kastenartige Form seiner Vorgänger beibehält.

Die Kameras auf der Rückseite haben jetzt einen dickeren schwarzen Rahmen um jede Linse, ähnlich wie bei den Kameras des Z Fold 6. Das ist eine rein ästhetische Entscheidung, aber sie gefällt mir sehr gut.

Die Seitenleisten sind komplett flach, wie bei den anderen S25-Modellen. Das Ultra ist dabei jedoch noch immer das einzige Modell mit einem Rahmen aus Titan. Der S Pen befindet sich immer noch an seiner gewohnten Position und auch die Tasten sind weitgehend unverändert.

Aufmerksame Samsung-Fans haben aber sicher schnell eine Änderung beim S Pen bemerkt, nämlich die Tatsache, dass er kein Bluetooth mehr unterstützt. Das Schreiben und Skizzieren funktioniert zwar immer noch auf die gleiche Weise, aber Sie können ihn nicht mehr als Fernauslöser für die Kamera verwenden. Das ist schade.

Ich bin etwas verwundert über diesen Rückschritt, bei dem es sich vermutlich um ein Sparmaßnahme handelt. Ich bin jedoch froh, dass der S Pen nicht gleich ganz gestrichen wurde.

Smartphones werden von Jahr zu Jahr größer und schwerer, daher ist die Gewichtsreduzierung beim S25 Ultra sehr willkommen.

Das S25 Ultra ist etwa 15 Gramm leichter und einen Bruchteil eines Millimeters schlanker als sein Vorgänger. Obwohl es sich hier nur um geringfügige Änderungen handelt, sind sie willkommen, da Smartphones von Jahr zu Jahr immer größer und schwerer werden.

Ich habe zum Testen die Farbvariante Titanium Silverblue erhalten, aber das Smartphone ist auch in Schwarz, Grau und Whitesilver erhältlich. Die Farben sind zwar alle recht gedeckt, sehen jedoch sehr elegant aus. Im Onlineshop von Samsung stehen außerdem exklusiv Jadegreen, Pinkgold und Titanium Black zur Auswahl.

Bildschirm & Lautsprecher

6,9-Zoll, 120 Hz, 1.440 x 3.120 Pixel, AMOLED

2.600 Nits Spitzenhelligkeit

Stereo-Lautsprecher

Der Bildschirm des Galaxy S25 Ultra hat fast die gleichen Spezifikationen wie der des S24 Ultra. Die Ränder sind um 15 Prozent geschrumpft, sodass Sie eine größere Displayfläche bekommen, ohne dass das Gehäuse größer wird. Das Punch-Hole für die Front-Kamera ist immer noch winzig und der scharfe Radius der Ecken lässt das Display noch größer erscheinen, als es ist.

Am Display des S24 Ultra hat mir vor allem die Antireflexionsbeschichtung gefallen, und ich freue mich sehr, dass beim S25 Ultra eine neue und verbesserte Version verwendet wird. Sie heißt Corning Gorilla Armor 2 und ist derzeit exklusiv für das S25 Ultra erhältlich.

Kleine Verbesserungen reichen aus, um das Display des S25 Ultra zu einem der besten Smartphone-Displays zu machen.

Das verbesserte Antireflexionsglas ist noch kratz- und stoßfester, so dass Ihr Smartphone länger gut aussieht. Es ist zwar ein glänzendes Display, aber Spiegelungen erscheinen stumpfer und dunkler, so dass sie weniger ablenken. Das hört sich nach einer Kleinigkeit an, aber es macht einen großen Unterschied. Kleine Verbesserungen reichen aus, um das Display des S25 Ultra zu einem der besten Smartphone-Displays zu machen.

Das S25 Ultra verfügt auch über einen sogenannten ProScaler, der in Zusammenarbeit mit Qualcomm entwickelt wurde. Diese Funktion nutzt KI, um “die Bildqualität für ein gestochen scharfes Seherlebnis zu verbessern”, heißt es in der Produktbeschreibung. Samsung lässt Nutzer jedoch darüber im unklaren, wie und wann diese Funktion aktiviert wird. Ich selbst habe keinen Unterschied bemerkt.

Die Farben sind akkurat und lebendig, der Schwarzwert ist außergewöhnlich und das Scrollen ist dank der dynamischen 120 Hertz Bildwiederholrate absolut flüssig. Eine Spitzenhelligkeit von 2.600 Nits mag nicht allzu erstaunlich klingen (andere Hersteller rühmen sich mit bis zu 6.000 Nits), aber während andere Marketingabteilungen vielleicht ein wenig kreativ mit den Zahlen umgehen, scheint Samsung die Dinge realistischer zu halten. Ich hatte nie Probleme, das Display zu erkennen, egal bei welchen Lichtverhältnissen. Die Antireflexionsbeschichtung trägt ebenfalls zu diesem Ergebnis bei.

Das S25 Ultra besitzt zwei Stereolautsprecher. Sie sind meines Wissens, im Vergleich zum S24 Ultra, unverändert geblieben. Auch das ist kein Problem, denn sie gehörten bereits zu den besten Lautsprechern, die ich bisher getestet habe. Sie haben mehr Bass als die meisten anderen, eine hohe maximale Lautstärke und wenig bis gar keine Verzerrungen.

Mein großer Kritikpunkt an den Lautsprechern des S24 Ultra bleibt jedoch ungelöst. Wenn ich das Handy im Querformat halte, dämpft meine Handfläche immer einen der Lautsprecher. Ich bin mir nicht sicher, ob Samsung dieses Problem lösen kann, da es mit dem S Pen, dem SIM-Kartenfach und dem USB-Anschluss auf der gleichen Seite ziemlich eng ist. Stellen Sie sich also darauf ein, dass Sie Handgymnastik machen müssen, wenn Sie YouTube-Videos im Vollbildmodus anschauen wollen.