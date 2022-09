Die Samsung Galaxy Watch 5 Pro wurde zusammen mit der Galaxy Watch 5 und den neuesten faltbaren Modellen von Samsung vorgestellt und ist die bisher fortschrittlichste Smartwatch von Samsung. Die Pro-Version hat ein Premium-Design, das dem traditioneller Armbanduhren ähnelt. Die Watch 5 Pro bietet außerdem eine beeindruckende Robustheit dank eines Titangehäuses und einem Display, das 90 Prozent stärker ist als das des Vorgängermodells. Zudem gibt es einzigartige Funktionen, die auf das Training im Freien zugeschnitten sind.

Die Galaxy Watch 5 Pro ist eine robuste Smartwatch, die mit einem um 90 Prozent stärkeren Display, einer langen Akkulaufzeit und einzigartigen, auf den Outdoor-Einsatz ausgerichteten Funktionen aufwarten kann. Allerdings ist sie etwas klobig, bestimmte Fitness-Funktionen sind nur mit einem Samsung-Handy nutzbar und sie ist viel teurer als die normale Watch 5. Sie sollten also vor dem Kauf genau wissen, ob Sie die zusätzlichen Funktionen auch wirklich nutzen werden.

Obwohl die Watch 5 den Namenszusatz "Pro" trägt, ist sie nicht etwa viel stärker ausgestattet als die normale Version. Es handelt sich im Wesentlichen um eine robuste Version, die ein weitgehend kompromissloses Smartwatch-Erlebnis für die freie Natur bietet.

Design und Verarbeitung

Die Galaxy Watch 5 Pro mag der geistige Nachfolger der Galaxy Watch 4 Classic aus dem letzten Jahr sein, aber es gibt viele Unterschiede zwischen den beiden – einschließlich einer großen Änderung, die Fans der Serie beklagen könnten. Denn die Watch 5 Pro verzichtet auf die drehbare Lünette, die seit den Anfängen der Galaxy Watch-Kollektion ein fester Bestandteil war. Stattdessen gibt es nur noch eine softwarebasierte Touchscreen-Lünette, die aktiviert wird, indem man mit dem Finger über die erhöhten Innenränder der Uhr fährt.

Während die Funktionalität die gleiche ist wie immer, ist das Erlebnis nicht ganz so flüssig. Vor allem, weil mein Finger jetzt teilweise das Display verdeckt, wenn ich über den Rand streiche. Ich bevorzuge den drehbaren Rahmen, den ich von der Außenseite des Bildschirms aus einstellen konnte, sodass ich immer den vollen Überblick über das Display hatte.

Es gibt aber nicht nur schlechte Nachrichten: Ein unerwarteter Vorteil der erhöhten Lünette ist ein besser geschütztes Display, das so im Alltag weniger mit anderen Objekten in Berührung kommt und Schäden nehmen könnte. Grundsätzlich ist das Display aber auch dank Saphir-Glas gut gegen Kratzer gewappnet.

Die Galaxy Watch 5 Pro einen deutlich hochwertigeren Look als ihr modisch orientiertes Geschwistermodell. Das fängt mit einem verbesserten Gehäuse an, bei dem Titan anstelle von Samsungs Armor Aluminium verwendet wird, sowie einem größeren 1,4-Zoll-AMOLED-Display und einem erhöhten Metallrand, der der Uhr eine beachtliche Dicke verleiht.

Tatsächlich misst es etwas mehr als 15 Millimeter in der Höhe – dicker als die von Samsung angegebenen 10,5 Millimeter, wenn man das Gehäuse und die Sensoren auf der Unterseite kombiniert. Dadurch fällt die Uhr am Handgelenk natürlich ordentlich auf.

Hinzu kommt die Tatsache, dass es nur ein 45-Millimeter-Gehäuse gibt, das selbst für meine recht großen Handgelenke manchmal etwas sperrig wirkt. Es gibt außerdem eine Lücke zwischen Armband und Handgelenk aufgrund des Winkels, in dem die Bänder miteinander verbunden sind, die das Ganze noch auffälliger macht. Kurz gesagt, wenn Sie dünne Handgelenke haben, werden Sie die Watch 5 Pro für den täglichen Gebrauch wahrscheinlich zu schwer und klobig finden.

Hohe Langlebigkeit dank Titan und Saphir

Bei der Watch 5-Reihe und insbesondere beim Pro-Modell hat Samsung Wert auf Langlebigkeit gelegt. Das AMOLED-Display des Pro-Modells wird durch eine Linse aus Saphirkristallglas geschützt, die laut Samsung um 90 Prozent widerstandsfähiger ist als die Galaxy Watch 4 - eine Verbesserung, selbst im Vergleich zu den 60 Prozent der Galaxy Watch 5 Standard. Ich habe mir zwar nicht die Mühe gemacht, das Display meines Testmusters zu beschädigen, aber Samsung hat mir eine praktische Demo zur Verfügung gestellt, mit der ich die Kratzfestigkeit des Displays testen konnte, und sie war gelinde gesagt beeindruckend.

Dies wird durch das verbesserte Titanium-Gehäuse des Pro-Modells unterstützt, das ein oder zwei Stöße aushalten sollte, sowie durch eine offizielle MIL-STD-810G-Haltbarkeitsbewertung. Bei einem auf Wasser fokussierten Trainingstracking sollte es nicht überraschen, dass die Uhr sowohl nach IP68 wasserdicht als auch 5 ATM druckbeständig ist.

Anstelle des Standard-Silikonarmbands der Galaxy Watch 5 verfügt das Pro-Modell über das neue D-Buckle-Band von Samsung. Es unterstützt das hochwertige Aussehen der Uhr und sorgt gleichzeitig für einen festeren, sicheren Sitz. Außerdem ist es viel einfacher anzulegen als die meisten Konkurrenzmodelle, da es mit Magneten und einem Schließsystem ausgestattet ist.

Das erste Anlegen kann etwas fummelig und zeitaufwendig sein, da man das Armband einfädeln, verriegeln und dann am Handgelenk anlegen muss, um zu sehen, wie bequem es ist, aber das muss man nur einmal machen. Sobald es richtig sitzt, müssen Sie nur noch die Magnetschließe "einrasten" lassen – ein viel raffinierteres und eleganteres Erlebnis als das Zählen von Knöpfen an einem Armband, das seinen traditionellen, analogen Brüdern ähnlicher ist.

Die Galaxy Watch 5 Pro ist auch mit 20-Millimeter-Standardarmbändern kompatibel, aber ich vermute, die meisten werden mit Samsungs neuem Premium-Armbandsystem zufrieden sein.

Wie die meisten "Pro"-Wearables ist auch die Galaxy Watch 5 Pro in Bezug auf die Farboptionen eher begrenzt. Sie ist in Schwarz-Titan oder Grau-Titan mit einer passenden D-Schnalle erhältlich. Sieht so aus, als müssten Sie sich auf das helle, lebendige 455 ppi AMOLED-Display verlassen, um Ihrem Handgelenk die dringend benötigte Farbe zu verleihen.

Gesundheits- und Fitness-Tracking

Das Design ist nicht das einzige Unterscheidungsmerkmal zwischen der Galaxy Watch 5 und ihrem Pro-Geschwistermodell. Die Watch 5 Pro ist auch besonders auf Outdoor-Aktivitäten wie Laufen, Radfahren und Wandern ausgerichtet. Das robuste Design ergibt jetzt mehr Sinn, oder?

Wie bei der Galaxy Watch 4-Reihe ist auch das Pro-Wearable mit Samsungs BioActive-Sensor ausgestattet – einer Vielzahl von Sensoren, die neben Standardwerten wie Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Stress und Schlafüberwachung auch fortschrittlichere Messwerte wie Körperzusammensetzung, elektrische Herzsignale und Blutdruck messen können.

Sie bietet wirklich einzigartige Einblicke, insbesondere bei der Messung der Körperzusammensetzung, die genaue Angaben zum Wassergewicht, zur Skelettmuskulatur und zum Körperfettgehalt liefert. Es handelt sich zwar nicht um ein medizinisches Gerät, aber es bietet eine praktische Möglichkeit, den Fitnessfortschritt im Laufe der Zeit zu verfolgen.

Der Sensor ist dieses Mal größer, was laut Samsung eine größere Kontaktfläche für den Sensor und damit genauere Ergebnisse ermöglicht – und das deckt sich mit meinen Erfahrungen mit der Uhr. Weder bei der allgemeinen Fitnessaufzeichnung noch bei den trainingsspezifischen Übungen gab es irgendwelche Unregelmäßigkeiten bei den Daten, die in den meisten Aspekten mit denen der Apple Watch Series 7 vergleichbar sind.

Bevor ich weiter aushole, möchte ich darauf hinweisen, dass nicht alle Gesundheits- und Fitness-Tracking-Funktionen für jeden verfügbar sind. Sowohl die EKG- als auch die Blutdruckfunktion sind an Samsung-Telefone gebunden, da man die nur bei Samsung erhältliche Variante der Health Monitor-App benötigt, um sie zu nutzen.

Wie bei früheren Samsung-Wearables überwacht die Galaxy Watch 5 Pro Ihre tägliche Fitness mit aktivem Kalorienverbrauch, zurückgelegten Schritten und Bewegungsstunden, zusammen mit praktischen Hinweisen, um Sie aktiv zu halten.

Besonders beeindruckend ist auch die Schlaferfassung. Nach sieben aufeinanderfolgenden Nächten, in denen die Uhr im Bett getragen wurde, sind individuelle Schlaf-Coaching-Programme verfügbar, die darauf abzielen, die Länge und Qualität des Schlafs zu verbessern. Die Uhr scheint genau zu sein, wenn es um die Aufzeichnung der verschiedenen Schlafphasen geht, obwohl dies ohne die Verwendung von am Kopf angebrachten Sensoren besonders schwer zu bestätigen ist.

Das ist alles Standard für Samsung-Wearables, aber eine neue Funktion, die es nur auf der Galaxy Watch 5 Pro gibt, ist die Möglichkeit, GPX-Dateien zu importieren, mit denen man eigene Routen für das Training erstellen und importieren kann. Die Galaxy Watch 5 Pro nutzt dann die Turn-by-Turn-Navigation, um Sie während des Trainings zu leiten – über Ihre Kopfhörer, wenn Sie Musik auf einem gekoppelten Telefon hören – und eine Karte auf dem Bildschirm, um Ihren aktuellen Fortschritt anzuzeigen.

Das ist zweifellos eine großartige Ergänzung für alle, die beim Sport gerne auf Entdeckungstour gehen. Zum Start ist die Funktion nur für Wandern und Radfahren verfügbar, nicht für Laufen, Walken oder andere Outdoor-Sportarten – und das ist für mich als Jogger etwas enttäuschend. Außerdem gibt es Track Back, eine weitere praktische Funktion, die Ihren Spaziergang oder Ihre Wanderung mit GPS aufzeichnet und Sie bei Bedarf zu Ihrem Ausgangspunkt zurückführt.

Apropos GPS: Die Aufzeichnung der Bewegung ist beeindruckend genau. Selbst auf bebauten, von Bäumen gesäumten Straßen in der Stadt stellte die Watch 5 Pro innerhalb weniger Sekunden ein GPS-Signal her und zeichnete meine gesamte Joggingrunde genau auf.

Ein Blick auf die Aufschlüsselung des Trainings in der Samsung Health App lieferte nicht nur detaillierte Metriken über den Lauf, die Sportler zweifellos nutzen werden, sondern auch eine GPS-Heatmap, die meinem Weg genau zu folgen schien, was mir die Gewissheit gab, dass meine Gesamtdistanz und meine Geschwindigkeitsmessungen genau waren.

Features und Software

Die Galaxy Watch 5 Pro schließt sich ihren Vorgängern im exklusiven Wear OS 3-Club an. Nur einige wenige Wearables, die nicht von Samsung stammen, können auf Googles neuestes Wearable OS aktualisiert werden. Das Beste aus Wear OS 3 und den intuitiven UI-Tweaks von Samsung macht die Software zu einem beeindruckenden Erlebnis. Apps werden sofort geladen, die verschiedenen Menüs und Gesten reagieren auf Berührungen und die umfangreiche Google Play Store-Bibliothek bietet die beste Auswahl an Smartwatch-Apps, die nicht von Apple stammen.

Die Auswahl an Apps über den Google Play Store bietet ein sehr gutes Gesamterlebnis. Es gibt etwa Apps wie Spotify und Google Wallet, die im Alltag wirklich hilfreich sein können. Das ist ein besonderer Vorteil, wenn man bedenkt, dass Samsung die Datensynchronisation mit Google Fit-Diensten nicht offiziell unterstützt und Samsung Pay immer noch nicht die gleiche breite Unterstützung für Banken bietet wie Google Wallet (früher Google Pay).



Obwohl Besitzer der Galaxy Watch 4 bei der Markteinführung mit Samsungs virtuellem Assistenten Bixby vorliebnehmen mussten, hat das Unternehmen im Mai die Unterstützung für den Google Assistant integriert, und die Watch 5 Pro wird mit der Wahl zwischen Bixby und Google Assistant ausgeliefert - aber die Verknüpfung mit der Samsung Pay-Taste kann immer noch nicht durch das Google Wallet-Pendant ersetzt werden.

Wie beim Fitness-Tracking werden nur Nutzer von Samsung Galaxy-Smartphones in den vollen Genuss der Watch 5 Pro kommen. Funktionen wie die Steuerung von Samsung SmartThings-Geräten, die Fernauslösung des Kameraauslösers und die Verwendung von Samsungs lustigen AR-Emoji-Uhrgesichtern sind für Nicht-Samsung-Nutzer nicht verfügbar.

Wichtige Funktionen wie das Herunterladen von eigenständigen Apps, aktivierbare Benachrichtigungen, Anrufe am Handgelenk, Unterstützung für digitale Zahlungen und integrierter Musikspeicher sind jedoch mit jedem verbundenen Android-Smartphone verfügbar - Sie müssen nur zusätzliche Apps wie Samsung Accessory Service herunterladen, um die Dinge in Gang zu bringen.

Im Grunde genommen bietet Wear OS 3 mit Samsungs verschiedenen UI-Tweaks eines der leistungsfähigsten Android-Wearable-Erlebnisse auf dem Markt. Das gilt allerdings auch für die Galaxy Watch 4. Da beide Modelle mit demselben Exynos W920-Chipsatz ausgestattet sind, gibt es auch bei der täglichen Leistung keinen Unterschied. Es gibt zwar neue Watchfaces und Komplikationen zu sehen, aber insgesamt hat sich im Vergleich zur Galaxy Watch 4-Reihe nicht viel geändert.

Akkulaufzeit

Mit dem bisher größten Akku einer Galaxy Watch (590 mAh) hatte ich große Hoffnungen in die Langlebigkeit der Galaxy Watch 5 Pro gesetzt - vor allem, weil Samsung behauptet, dass sie mit einer einzigen Ladung bis zu 80 Stunden oder etwas mehr als drei Tage durchhält und bis zu 20 Stunden mit GPS. Samsungs Vorhersage trifft weitgehend zu, allerdings nicht, wenn Sie optionale Funktionen wie die ganztägige Überwachung der Herzfrequenz und des Sp02-Wertes, das Always-on-Display und die Stressüberwachung aktivieren möchten. Je mehr Funktionen im Hintergrund laufen sollen, desto mehr leidet die Akkulaufzeit.

Während die Galaxy Watch 5 Pro also tagelang mit einer einzigen Ladung durchhält, müssen Sie dafür Daten opfern. Das scheint ein merkwürdiger Schritt zu sein, wenn eine der größten Stärken des Geräts darin besteht, alle Gesundheitsdaten zu sammeln und zusammenzufassen.

Nach einigem Experimentieren habe ich eine Konfiguration gefunden, die eine ganztägige Überwachung der Herzfrequenz und des Sp02-Wertes ermöglicht, allerdings auf Kosten eines ständig eingeschalteten Displays und der Stressüberwachung - Funktionen, auf die ich verzichten konnte.

Ohne diese stromfressenden Funktionen konnte ich die Watch 5 Pro bequem zweieinhalb Tage lang nutzen, bevor sie wieder aufgeladen werden musste, und das ist viel besser als der 276-mAh-Akku der 40-mm-Galaxy Watch 5. Es ist jedoch zu beachten, dass eine längere Nutzung des GPS während des Trainings einen negativen Einfluss auf die gesamte Akkulaufzeit hat.

Wenn der Akku aufgeladen werden muss, kann er mit dem Magnetkontakt-Ladegerät in nur 8 Minuten auf bis zu 8 Stunden und in 30 Minuten auf 45 % aufgeladen werden, obwohl ich festgestellt habe, dass eine vollständige Aufladung immer noch fast 90 Minuten dauert. Das ist eine Verbesserung gegenüber der Zwei-Stunden-Marke seines Vorgängers, aber im Jahr 2022 ist das immer noch ziemlich Standard.

Preis und Verfügbarkeit

Die Samsung Galaxy Watch 5 Pro ist ein teures Wearable. Mit einem Preis von 429 Euro für die Bluetooth-Version und 519 Euro für die LTE-Variante liegt sie in der Größenordnung der Apple Watch, obwohl sie im Vergleich zu anderen Outdoor-Wearables von Unternehmen wie Garmin immer noch attraktiv ist.

Sie kostet allerdings 130 Euro mehr als die 40-mm-Standard-Galaxy Watch 5 (Preis: 299 Euro). Wenn Sie also nicht zu sehr auf die verbesserte Haltbarkeit und die auf Outdoor-Übungen zugeschnittenen Funktionen achten, können Sie sich eine ordentliche Summe sparen.

Wenn es Sie reizt, können Sie die Samsung Galaxy Watch 5 Pro ab sofort bei Samsung und Händlern wie hier Amazon, hier bei Media Markt oder hier bei Saturn kaufen. Und um zu sehen, wie sie im Vergleich zur Konkurrenz abschneidet, werfen Sie einen Blick auf unsere Auswahl der besten Smartwatches.

Fazit

Die Samsung Galaxy Watch 5 Pro ist das fortschrittlichste Wearable in Samsungs Kollektion. Sie bietet dieselbe Kombination aus detaillierten Gesundheits- und Fitnessmesswerten, einschließlich der Körperzusammensetzung, wie ihr Standardgeschwister Galaxy Watch 5, sowie auf Outdoor-Training ausgerichtete Funktionen wie Trackback und Turn-by-Turn-Navigation, ein größeres Display und eine deutlich verbesserte mehrtägige Akkulaufzeit.

Hinzu kommt die beeindruckende Langlebigkeit mit einem Display, das 90 Prozent stärker ist als das der Galaxy Watch 4-Serie, die Fähigkeit, einen Sprung ins Meer zu überstehen, und ein Titangehäuse, das auch den einen oder anderen Schlag aushält. Sie ist auf jeden Fall robuster als die elegante Galaxy Watch 5, obwohl das auch bedeutet, dass sie größer und sperriger ist, mit einer einzigen 45-mm-Gehäuseoption, die selbst an meinen ziemlich großen Handgelenken groß aussieht.

Der Haken an der Sache ist, dass sie viel teurer ist als die Galaxy Watch 5 und sogar deutlich teurer als die Premium-Watch 4 Classic der letzten Generation, was es schwer macht, sie jedem zu empfehlen. Aber wenn Sie ein begeisterter Radfahrer oder Wanderer sind, der das meiste aus den zusätzlichen Funktionen herausholen will, könnte die Galaxy Watch 5 das perfekte Premium-Wearable sein.

Vorteile

Unglaublich robuste Konstruktion

Mehrtägige Akkulaufzeit

Beeindruckend ausführliche Aufzeichnung

Funktionen zum Wandern und Radfahren

Nachteile

Trackback und Navigation sind nicht mit Laufen und Gehen kompatibel

Großes, sperriges Design

Keine drehbare Lünette

Dieser Artikel stammt im Original von unseren englischsprachigen Kollegen von Techadvisor und wurde ins Deutsche übersetzt. (PC-Welt)