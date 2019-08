Mit der neu vorgestellten Samsung Galaxy Watch Active 2 zeichnen Sie alle Ihre Bewegungen auf, damit Sie einen präzisen Überblick Ihrer täglichen Aktivitäten haben. Dank automatischer Aktivitätserkennung müssen Sie einige der "Workouts" mit der Galaxy Watch Active 2 nicht manuell starten. Und durch tägliche Ziele bleiben Sie motiviert, sich am Tag viel zu bewegen. Außerdem unterstützt die Watch Active 2 Ihr Training wie "Laufen" durch Tipps und Hinweise.



"Mit Galaxy Watch Active 2 haben wir ein Gerät entwickelt, das es Verbrauchern ermöglicht, die Kontrolle über ihre Fitness und ihr Wohlbefinden zu übernehmen und nahtlos zwischen ihren Geräten zu wechseln und sich über das Samsung Galaxy-Ökosystem zu verbinden, was ihr Leben einfacher und besser macht", wie Samsung-CEO DJ Koh betont.

Design und Display der Galaxy Watch Active 2

Das Design der Galaxy Watch Active 2 ist rund und einfach gehalten. Als erste Smartwatch bietet die Galaxy Watch Active 2 laut Samsung eine digitale Lünette. Mit der navigieren Sie durch das Menü der smarten Uhr und starten Apps. Dadurch vergrößert Samsung die Größe des Super AMOLED-Displays von 1,1 Zoll auf 1,2 Zoll beim 40-Millimeter-Modell und auf 1,4 Zoll bei der 44-Millimeter-Variante. Die Auflösung beträgt bei beiden Versionen 360 x 360 Pixel.

Die Watch Active 2 gibt es als leichte Aluminium-Variante mit einem einfachen Fluorelastomer (FKM)-Band und als hochwertige Edelstahl-Version mit Lederarmband. Letztere wird es später auch als LTE-Variante zu kaufen geben. So können Sie Ihr Smartphone zu Hause lassen, aber trotzdem telefonieren oder Social Media betreiben.



Ausstattung der neuen Smartwatch

Die Galaxy Watch Active 2 läuft mit aktualisierter One UI, die sehr einfach und klar zu bedienen ist. Das Ziffernblatt können Sie selbst aussuchen. Und diejenigen, die besonders stylisch sind, können dank My Style Watch Face (nur auf Galaxy/Android-Geräten verfügbar) die Farbe ihrer Kleidung ins Ziffernblatt übernehmen. Dabei machen Sie mit der Wearable App ein Foto Ihres Outfits und können anschließend aus fünf verschiedenen Farbmustern Ihr neues Ziffernblatt auswählen.

Mit der Galaxy Watch Active 2 können Sie 39 Workouts manuell tracken - sieben davon starten ganz automatisch. Dazu zählen Laufen, Walken, Radfahren, Rudergerät, Crosstrainer und dynamische Trainingseinheiten. Mit dem Running Coach verfolgen Sie Ihre Lauf-Pace in Echtzeit, es stehen außerdem sieben verschiedene Laufprogramme zur Verfügung.

Preis und Verfügbarkeit

Wer die neue Samsung Galaxy Watch Active 2 zwischen dem 8 August und 5. September vorbestellt, der bekommt das Wireless Charger Duo Pad im Wert von 99,99 Euro UVP gratis dazu. In der Bluetooth-Variante ist die Watch Active 2 ab dem 6. September verfügbar, die LTE-Version folgt ab dem 27. September. Das Aluminium-Modell wird es in den Farben Cloud Silver, Aqua Black und Pink Gold geben. Die Edelstahl-Variante wird in den Farben Silver, Black und Gold erhältlich sein.