Sowohl Handelspartner der Komsa AG als auch Mitglieder der Fachhandelskooperation Aetka sind eingeladen. An zwei praxisorientierten Tagen erhalten die Teilnehmer alle wichtigen Informationen über die zertifizierte die Sicherheitslösung Samsung Knox, die inzwischen in vielen Branchen im Einsatz ist.

Das Training richtet sich sowohl an Händler, die in die Vermarktung der Knox-Produktfamilie einsteigen wollen, als auch an Partner mit Knox-Erfahrung. Das Samsung Knox Bootcamp findet am 10. April und 11. April 2019 am Hauptsitz der Komsa in Hartmannsdorf statt. Die Teilnahme kann im Rahmen des Step Mobile-Partnerprogramms von Samsung angerechnet werden, um den Silber-, Gold- oder Platin-Status zu erreichen.

Samsung-Experten berichten in Vorträgen und Workshops zu Themen wie mobile Sicherheit im Arbeitsalltag und Cybersecurity. Außerdem werden die Knox-Services „Mobile Enrollment“, „Knox Configure“ sowie „E-Fota“ besprochen. Damit lässt sich die Software schnell und einfach ausrollen, konfigurieren sowie aus der Ferne verwalten und aktualisieren, teilt Komsa weiter mit.

Zusätzlich können die Teilnehmer in mehrstufigen Stationstrainings die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Knox-Sicherheitslösung anhand von Live-Demos selbst testen. Zwischen den einzelnen Programmpunkten bietet sich die Gelegenheit für weiteren Erfahrungsaustausch und zum Networking.

Die Anmeldung für das Samsung Knox Bootcamp erfolgt über diesen Link per E-Mail. Die Teilnahme ist für Handelspartner kostenfrei.